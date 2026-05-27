恐怖情人︱法国男跟女友玩「游戏」判监25年 迫饮尿舐马桶卖淫近500人

法国迪涅莱班（Digne-les-Bains）法院上周六（23日）判处一名51岁前银行男经理布希（Guillaume Bucci）25年监禁，理由是他对前伴侣莱蒂西亚（Laetitia R.）实施性侵、虐待及强迫卖淫等多项罪名。

产女数天后遭迫卖淫

据报道，两人同居的7年间，莱蒂西亚沦为布希的生财工具。从2015年至2022年，她被迫多次卖淫，与近500名男子发生性关系，并被命令用笔记本详细记录所有客户名单。莱蒂西亚在法庭上崩溃落泪表示，「当（强迫卖淫）人数来到487人的时候，我彻底停止计数了。其中有些人，我甚至被迫接待了高达10次。一点一滴地，我觉得我的内心已经死去了。」

最令人发指的是，2017年，莱蒂西亚刚生下两人的女儿、从医院出院的当天，布希就强迫她与一名卡车司机发生性关系。检方指控布希以「性爱游戏」（SM）为名义，对莱蒂西亚实施心理控制与洗脑。

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常被勒颈 皮带电线抽打

除了强迫卖淫之外，莱蒂西亚还控诉，她经常遭到布希用皮带、厨房切菜板、电线抽打，甚至多次被掐住脖子直到几乎窒息。布希还强迫她舔公共厕所，并迫她喝下他的尿液。然而，莱蒂西亚并未被下药，而是在「完全清醒」的状态下被迫承受这一切。

剥夺睡眠 消磨反抗意志

为了对她实施极端的精神折磨，布希刻意剥夺莱蒂西亚的睡眠，每10天只允许她睡饱一个晚上。布希甚至冷血地对她说：「妳必须清醒地意识到现在正发生在妳身上的事。」莱蒂西亚痛苦地表示：「每一次被强加这些恶行，我的一部分就永远碎掉了。我不知道该怎么逃，我当时甚至想，如果我乖乖听话，他打我或许会打得轻一点。」

辩称在玩「游戏」

布希亦承认犯下多项罪行，包括勒颈、焚烧和兽交，但他辩称这些都是「在他们亲密关系中双方自愿的性游戏」。

尽管检察官痛斥布希「对其他女性有极高的再犯风险」，并要求判处无期徒刑，但法院最终裁定判处其25年有期徒刑，且必须服满至少三分之二的刑期（约16.6年）后，才具备申请假释的资格。