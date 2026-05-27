伊朗局势｜美军MQ-9「死神」遭击落 革命卫队公开画面：勿违停火｜有片

美伊谈判来到关键时刻，局势走向备受关注。伊朗伊斯兰革命卫队于5月26日公布，在波斯湾的伊朗领空击落一架美军MQ-9型「死神」无人机，同时发布了防空系统锁定及击落该无人机的画面。革命卫队当日亦公布一段追踪美军F-35战机的影片，称该战机试图侵犯伊朗南部领空，在防空导弹发射后被迫撤离。

伊朗公布击落美MQ-9「死神」无人机画面。

伊朗公布击落美MQ-9「死神」无人机画面。

伊朗公布击落美MQ-9「死神」无人机画面。

革命卫队在声明中表示，除击落MQ-9无人机外，其防空部队还向一架RQ-4「全球鹰」无人机及一架F-35战机开火，成功迫使两架美军军机退出伊朗领空。革命卫队强调，伊朗拥有「合法且必然」的报复权利，若美方任何违反停火协议的行为，伊朗将予以对等回应。

目前美方尚未就事件作出正式回应。近期美伊关系持续紧张。美军于5月25日以「自卫」为由对伊朗南部发动空袭，伊朗外交部随后发表声明强烈谴责，指控美方公然违反停火协议。伊朗最高领袖穆杰塔巴亦在社交平台发文，称中东国家不会再成为美军基地的「护盾」。



美国总统特朗普原定于周三（27日）在著名的大卫营（Camp David）召开近两个月来首次内阁会议。但他周二在社交平台发文表示，因天气可能转趋恶劣，会议改回白宫举行。