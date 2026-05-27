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世界杯2026︱墨西哥度假小镇疑现连环杀手 3女衣衫凌乱陈尸荒野

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更新时间：12:48 2026-05-27 HKT
发布时间：12:48 2026-05-27 HKT

坐落在墨西哥西面的巴亚尔塔港（Puerto Vallarta）是一个深受美国游客欢迎的度假小镇，不过近日却疑似出现连环凶杀案，当地警方正在调查三宗女性被杀案之间的关联。此情况也使游客担心连环杀手可能正在这个热门度假小镇逍遥法外。而两周后，墨西哥将举办2026年世界杯多场比赛，人们对当地治安的担忧也日益加深。

受害人身上均有纹身

5月10日，第一名女性受害者在著名景点兰乔埃尔皮鲁利（ Rancho El Piruli）附近被发现。近一周后，第二名受害者在高速公路旁的路边休息站被发现。而最近发现的一具尸体位于帕克拉斯帕尔马斯社区（Parque Las Palmas）的一条土路上。目前尚未能确认任何一位受害者之身份，但当地报道称，第三名女子可能是墨西哥本地失踪者，22 岁女子伊丽莎白．马丁内斯（Elizabeth Martinez）。

或为此案第3名受害者Elizabeth Martinez。Mexico Missing Persons Search Commission@Facebook
或为此案第3名受害者Elizabeth Martinez。Mexico Missing Persons Search Commission@Facebook

根据《墨西哥新闻日报》（Mexico News Daily）报道，第三名死者的纹身包括一个长著角、用手摀住嘴的女人图案、一个骷髅头纹身，以及纹在她右前臂上的一个女人名字。此外，她的身体有遭受暴力侵害的痕迹。另外，这三名受害人身上都有纹身。

遇害女性约30至35岁

墨西哥警方正在调查三名女性谋杀案之间的关联，就证物、闭路电视画面和相关报告厘清这三宗谋杀事件是否有关连。警方表示，所有遇害女性年龄约在30出头至35岁之间，且尸体被发现时衣衫不整、地点偏僻。这些共同点促使调查人员研判这些谋杀案是否存在某种犯罪模式。官员更表示，调查仍处于初期阶段，目前正在厘清这些女性的遗体是否是在其他地方遭杀害后，才被运送至巴亚尔塔港。

虽然巴亚尔塔港没有举办世界杯赛事，但该市有航班直达墨西哥的三个主办城市：瓜达拉哈拉、墨西哥城和蒙特雷（Guadalajara, Mexico City, and Monterrey），这也再度引发外界对墨西哥治安的疑虑。

相关新闻：头号毒枭遭击毙 墨8州陷暴乱游客被困 美加取消数十航班

今年二月，墨国头号通缉犯、势力庞大的贩毒集团「哈利斯科新生代」（CJNG）首领奥塞格拉．塞万提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）被军方击杀后，引发其党羽在全国多地展开报复，全国至少8个州陷入混乱，多地商店被洗劫一空。许多美国游客因目睹暴力事件，进而受困于当地。
 

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