热浪袭印度︱自来水烫手超50°C 两日逾40人热死

印度高温不断，北方邦（Uttar Pradesh）和马哈拉什特拉邦（Maharashtra）25日最高测得摄氏47.6度。高温下，印度两天内已出现超过40宗高温夺命，政府敦促民众尽量多留在室内、注意补充水份。

最高温达47.6度

根据印度气象局（India Meteorological Department）最新资料，印度25日除东北部、喜马拉雅山区等地，其他地区最高温都介于摄氏40度到43度之间，西北部、中部的最高温，更是飙到摄氏43度到47度之间。其中，最高温出现在北方邦的班达（Banda）和马哈拉什特拉邦的布拉姆普里（Brahmpuri），均测得摄氏47.6度。

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民众各自出动法宝抵御酷暑。India Meteorological Department@X

民众各自出动法宝抵御酷暑。India Meteorological Department@X

酷热下，贫民只能到天台纳凉。Manju Asura@X

酷热下，贫民只能到天台纳凉。Manju Asura@X

《印度快报》（The Indian Express）指出，光是在印度南部的泰伦加纳邦（Telangana）、东南部的安德拉邦（Andhra Pradesh），在短短2天内，就有超过40宗与中暑相关的死亡案例。

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自来水被晒得烫手

印度首都新德里近日最高温达摄氏43度。在高温曝晒下，许多房屋顶楼的水塔内的水都被晒得滚烫，水温甚至比电热水器里的水还高。

印度群众分享自来水温度超50度。Massimo@X

5月中的印度热得像蒸笼，民众为求降温泼下的水，1分钟内就会全部蒸发。若将生鸡蛋打在地上，只要3分钟的时间就会转熟。