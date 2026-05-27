北韩测AI制导战术导弹 金正恩望加快发展力争「无人能敌」

北韩朝中社报道，领袖金正恩5月26日视察轻型多用途导弹发射系统，以及多管战术巡航导弹测试，其中包括一枚可携带核弹头的巡航导弹。

巡航导弹覆盖首尔

此次试射分析和评估了战术弹道导弹的特殊任务弹头威力、延长射程的240毫米操纵火箭炮弹超精确自行制导导航系统的可靠性、战术巡航导弹的人工智能（AI）制导命中准确性。

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北韩进行武器系统试射。 朝中社/美联社

据报道，战术弹道导弹结合超精确自行导航系统和地貌对比导航系统，并采用AI末端制导功能，通过滑翔及推进复合的飞行方式对100公里界限距离目标可实施超精确打击。若北韩报道内容属实，射程为100公里的巡航导弹武器系统若被列装于韩朝军事分界线朝方一侧，包括首尔在内的南韩首都圈大部分地区将暴露在其射程范围内。

朝中社报道称，金正恩对这项试验表示满意，尤其对计划部署在南北韩边境附近一线远程炮兵部队的巡航飞弹系统的性能表示满意。他要求加速推进炮兵部队的现代化和强化，力争「无人能敌」。

北韩进行武器系统试射。 朝中社/美联社

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北韩同日发射两款武器

南韩联合参谋本部5月26日表示，当天下午1时许，北韩从平安北道定州市一带向朝鲜半岛西部海域发射多枚武器，其中包括近程弹道导弹；朝方同时还发射多枚火箭弹。南韩更称，北韩同一时间发射两种不同型号的武器，实属罕见。