伊波拉病毒｜刚果医院连环遇袭25名病人逃脱 恐成社区爆发隐形炸弹

刚果民主共和国的伊波拉（Ebola）疫情持续恶化，已被世界卫生组织（WHO）列为「国际关注的突发公共卫生事件」（PHEIC）。目前当地的疑似个案已累计超过900宗、确诊病例达101宗，并有至少220宗疑似因染疫而死亡的个案。在多重乱象夹击下，当地的防疫工作正深陷被动。

民众否认疫情爆冲突 家属不满「禁自行安葬」抢遗体

上周末，作为疫情起源地的伊图里省（Ituri）爆发严重冲突。当地蒙布瓦卢综合医院（Mongbwalu General Hospital）连续遭到袭击，先后有25名疑似染疫的病人趁乱逃离医院。截至目前，其中4人的检测结果已经出炉，证实有1人确诊。该名确诊者流落社区，形成了极高的隐性传播风险；另有一名重病的疑似患者，在逃离过程中不幸死亡，期间未知有否接触其他居民。

据了解，引发袭击与冲突的主因，是部分当地民众至今仍然否认伊波拉疫情的存在。此外，防疫单位为了防止病毒扩散，明令禁止家属自行安葬死者遗体，这项规定引发死者家属的强烈不满。

在地方势力的煽动下，抗议行动最终演变成暴力袭击。蒙布瓦卢综合医院的医疗总监指出：「民众中存在否认这种疾病的人，有些人甚至企图强行认领疑似或确诊个案的遗体，带回家自行安葬。」

历史积怨加深防控难度 疫情跨境蔓延乌干达

由于当地民众对官方及外部前来援助的防疫资源抱有极深的质疑，加上过往的疫情中曾多次发生武装组织扰乱防疫、袭击医护人员的事件，种种历史积怨与不信任感，导致当前的疫情防控难度几何级数上升。

目前，这波伊波拉疫情已经扩散至刚果境内的多个省份，甚至已跨境传入邻国乌干达，乌干达至今已录得7宗确诊病例。在检测延迟、人为干扰及暴力袭击等多重乱象叠加下，伊波拉病毒在社区传播及跨境扩散的风险正持续升高，情况令人忧虑。