Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊波拉病毒｜刚果医院连环遇袭25名病人逃脱 恐成社区爆发隐形炸弹

即时国际
更新时间：04:04 2026-05-27 HKT
发布时间：04:04 2026-05-27 HKT

刚果民主共和国的伊波拉（Ebola）疫情持续恶化，已被世界卫生组织（WHO）列为「国际关注的突发公共卫生事件」（PHEIC）。目前当地的疑似个案已累计超过900宗、确诊病例达101宗，并有至少220宗疑似因染疫而死亡的个案。在多重乱象夹击下，当地的防疫工作正深陷被动。

民众否认疫情爆冲突 家属不满「禁自行安葬」抢遗体

上周末，作为疫情起源地的伊图里省（Ituri）爆发严重冲突。当地蒙布瓦卢综合医院（Mongbwalu General Hospital）连续遭到袭击，先后有25名疑似染疫的病人趁乱逃离医院。截至目前，其中4人的检测结果已经出炉，证实有1人确诊。该名确诊者流落社区，形成了极高的隐性传播风险；另有一名重病的疑似患者，在逃离过程中不幸死亡，期间未知有否接触其他居民。

据了解，引发袭击与冲突的主因，是部分当地民众至今仍然否认伊波拉疫情的存在。此外，防疫单位为了防止病毒扩散，明令禁止家属自行安葬死者遗体，这项规定引发死者家属的强烈不满。

在地方势力的煽动下，抗议行动最终演变成暴力袭击。蒙布瓦卢综合医院的医疗总监指出：「民众中存在否认这种疾病的人，有些人甚至企图强行认领疑似或确诊个案的遗体，带回家自行安葬。」

历史积怨加深防控难度 疫情跨境蔓延乌干达

由于当地民众对官方及外部前来援助的防疫资源抱有极深的质疑，加上过往的疫情中曾多次发生武装组织扰乱防疫、袭击医护人员的事件，种种历史积怨与不信任感，导致当前的疫情防控难度几何级数上升。

目前，这波伊波拉疫情已经扩散至刚果境内的多个省份，甚至已跨境传入邻国乌干达，乌干达至今已录得7宗确诊病例。在检测延迟、人为干扰及暴力袭击等多重乱象叠加下，伊波拉病毒在社区传播及跨境扩散的风险正持续升高，情况令人忧虑。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
11小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
16小时前
星岛消息：屯门新会商会中学校长李卓兴即时停职！爆粗骂保安惹议 校董：表现未符公众期望
01:20
星岛消息：屯门新会商会中学校长李卓兴即时停职！爆粗骂保安惹议 校董：表现未符公众期望
社会
10小时前
李家鼎女友儿子马贯东曾靠母亲金钱接济：户口试过得几蚊 近年夺奖挨出头投资宠物美容学校
李家鼎女友儿子马贯东曾靠母亲金钱接济：户口试过得几蚊 近年夺奖挨出头投资宠物美容学校
影视圈
15小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
13小时前
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
22小时前
李家鼎为电话录音声带流出报警  李泳豪IG发声明  吁别发布未经授权声带
李家鼎为电话录音声带流出报警  李泳豪IG发声明  吁别发布未经授权声带
影视圈
8小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
12小时前
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
影视圈
13小时前
星岛申诉王｜床具连锁店商场搞活动疑聘黑工 直击入境处「放蛇」即场拘4人
申诉热话
9小时前