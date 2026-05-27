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美高校毕业礼用AI读人名漏读百人  校长致歉遭全场狂嘘 

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更新时间：02:45 2026-05-27 HKT
发布时间：02:45 2026-05-27 HKT

人工智能（AI）技术再度在公共场合「搲银头」。美国亚利桑那州一所社区大学在举行毕业典礼时，校方创新地引入一套AI系统来负责朗读毕业生的名字。岂料系统现场出现严重技术故障，在学生鱼贯上台时，竟然直接跳过了数十至上百名毕业生的名字，令现场顿时变成大型灾难现场。

相关的尴尬片段随即在网上疯传，引发全球网民热烈讨论。不少人直言，这是一幅极其讽刺且令人痛心的画面，深刻反映出机构在缺乏全面测试的情况下，盲目将未成熟的技术应用于人生重要里程碑，最终落得尊严尽失的下场。

校长一呼「引入新AI」 毕业生与家长即报以雷鸣般嘘声

这宗创科灾难发生于5月15日，涉事学校为美国亚利桑那州的格伦代尔社区大学（Glendale Community College）。据美国媒体KSDK报道，当天大量毕业生依序走上礼堂舞台时，现场音响却一片死寂，完全没有读出他们的名字。其后隶属的马里科帕社区大学联盟（Maricopa Community Colleges）证实，事故主因是系统出现「技术故障」。

校长赫尔南德斯（Tiffany Hernandez）眼见群情汹涌，随即走到台前试图安抚群众，却换来学生和家长的嘘声。
校长赫尔南德斯（Tiffany Hernandez）眼见群情汹涌，随即走到台前试图安抚群众，却换来学生和家长的嘘声。

在网上疯传的一段影片中可见，该校校长赫尔南德斯（Tiffany Hernandez）眼见群情汹涌，随即走到台前试图安抚群众，并解释道：「我们今年采用了一套全新的AI系统……」然而，「AI」两字甫一出口，台下的毕业生与观礼家长随即爆发出震耳欲聋的嘘声和喝倒彩声。

赫尔南德斯随即面露尴尬，在强烈不满的抗议声中表示：「这对我们来说是一次深刻的教训。」并连忙向在场人士致歉。

初时拒绝重走舞台 坚称「有影到相最重要」引学生不满

然而，校方随后的危机处理方式更令现场怒火火上加油。赫尔南德斯起初向受影响的学生表示，由于时间关系，被跳过名字的同学将无法重新上台走一次。她试图辩解称：「你们每个人都已经上过台，并且拍了照片，我希望这才是对你们而言最具意义的部分。」

这番言论随即引发全场强烈反弹与怒吼。对于许多家庭而言，大学毕业是人生中「一生人只有一次」的大事，背后凝聚了学生多年的寒窗苦读、家庭的经济支持与无数牺牲。在毕业礼上被正确、庄严地读出名字，是最基本的尊重与对付出汗水的认可。校方的冷漠回应，被视为对学生和家长极大的不尊重。

群情汹涌迫使决定逆转 改由两人「人肉」手动读名补救

面对现场几近失控的抗议与舆论压力，校方在几分钟后不得不「跪低」，宣布推翻原有决定。那些被AI遗忘、名字遭到漏读的毕业生，获重新邀请依次上台走过红地毯。而这一次，校方不敢再依赖科技，改由两名工作人员站在麦克风前，以传统的人工方式「手动」高声朗读学生的名字，典礼才得以勉强圆满落幕。

这宗「AI偷走毕业礼」的闹剧，被普遍视为各界盲目追捧自动化、试图以科技取代人力却集体翻车的典型案例。批评者指出，技术虽然能提升行政效率，但若在缺乏足够测试与人类监管的情况下便仓促上马，只会彻底破坏公众与机构之间的信任，并在神圣且具备情感温度的重要社区仪式上，酿成无法挽回的尴尬与遗憾。

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