老挝7村民为淘金被困水淹洞穴6日 救援人员 专家抵现场尝试救人

泰国洞穴救援专家已加入救援队伍，参与营救在老挝洪水淹没洞穴中，被困超过五天的7名村民。该批泰国洞穴救援专家曾参与，2018年泰国青少年足球队被困洞穴救援行动。

上周三（20日），7名老挝村民为淘金，进入位于首都万像东北约125公里的赛颂汶省（Xaisomboun）中部龙政县一个洞穴。不料，突然而至的洪水堵住洞穴入口，村民至今已受困超过5天。

救援人员尝试拯救被困洞穴多日的老挝村民。美联社

救援人员尝试拯救被困洞穴多日的老挝村民。美联社

救援人员尝试拯救被困洞穴多日的老挝村民。美联社

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老挝国家通讯社「Laophattana News」报道，2名泰国救援专家和一名芬兰专家，昨日（25日）抵达老挝，协助展开救援行动。老挝志愿救援协会指出，目前约有100名来自该国和泰国的救援人员，已前往洞穴现场。

老挝救援队23日曾致函泰国慈善机构，请求提供专业人员和设备，包括水泵、发电机和热成像设备，以帮助定位和营救被困的七人。

在24日的勘察中，救援队试图进入洞穴其中一处定点，但之后需要穿越急流，并潜入约10米深的水潭，搜救难度非常高。

救援队将这次事件描述为人道主义紧急事件，相关人员目前正在恶劣的洪水条件下开展工作。救援队指出，洞穴位于偏远地区，结构复杂且深入地下，部分通道距离入口超过100米，加上当地持续降雨，洞内水位上涨，进一步加大搜救难度。



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2018年6月，泰国一支少足队和25岁教练进入清莱岩洞探险，后因雨季洪水受困。经数个国家救援队通力合作，两周后救出所有队员，但一名救援人员不幸因缺氧死亡。该事件后来更被改编为电影《13条命》（Thirteen Lives）及纪录片《洞穴救援》（The Rescue）。