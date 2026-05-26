巴西总统卢拉确诊早期皮肤癌 接受头皮预防性放射治疗

巴西总统卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）确诊早期皮肤癌，已开始接受预防性放射治疗。医疗团队及总统府周一（26日）表示，现年80岁的卢拉目前情况稳定，日常工作不受影响。

负责治疗的医院发表医疗报告指出，卢拉早前于4月24日切除一处基底细胞病变（basal cell lesion），医生其后决定安排头皮部位接受「补充性、预防性表层放射治疗」，以减低再次出现病变风险。

卢拉是巴西历来年龄最大的在任总统，近年健康状况曾多次引起关注。路透社

巴西总统府发言人向路透社表示，相关病变属「小型」早期癌症，卢拉将接受15次放射治疗疗程，以预防进一步出现病灶。

卢拉是巴西历来年龄最大的在任总统，近年健康状况曾多次引起关注。他于2024年曾接受紧急手术，处理及预防脑部出血问题，并曾于2011年接受喉癌治疗。