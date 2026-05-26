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伊波拉病毒︱刚果民众抢遗体爆冲突　警方向天开枪驱散

即时国际
更新时间：03:41 2026-05-26 HKT
发布时间：03:41 2026-05-26 HKT

刚果民主共和国（DR Congo）东部伊图里省（Ituri）伊波拉疫情持续扩散，当地警方周日在蒙瓜鲁（Mongwalu）一间伊波拉治疗中心外向天开枪，驱散试图抢回死者遗体的愤怒民众。

累计逾900宗疑似个案

据BBC引述当地记者报道，群众要求院方交还两名死者遗体，其中一人为当地知名天主教牧者。警方最终需要鸣枪示警控制场面。医院方面表示，遗体因带有高度传染性，若自行处理葬礼，可能进一步扩散病毒。

涉事治疗中心在此前一晚亦曾遭袭击，有隔离帐篷被纵火焚毁。由于部分民众质疑当局及对死因存疑，当地社区对防疫措施出现深厚不信任。

刚果目前累计逾900宗疑似伊波拉病例及220宗疑似死亡个案。红十字会义工现时需在警方保护下进行安全埋葬程序，以减低病毒传播风险，但已有3名义工怀疑因处理遗体感染伊波拉死亡。

邻国面临病毒扩散风险

世界卫生组织（WHO）表示，今次疫情由罕见的Bundibugyo型伊波拉病毒引发，该病毒已超过10年未有出现，目前亦未有针对性疫苗或药物，预料至少需9个月才能研发疫苗。

非洲疾控中心（Africa CDC）已将疫情列为公共卫生紧急事件，并警告包括乌干达、南苏丹、卢旺达及肯尼亚等多国面临扩散风险。乌干达周一亦新增两宗确诊病例，累计7人感染、1人死亡。

非洲疾控中心主任卡塞亚（Jean Kaseya）表示，刚果、乌干达及南苏丹已同意制定3.19亿美元应对计划，以阻止疫情蔓延。南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）则宣布率先提供500万美元援助，呼吁国际社会尽快提供支援。

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