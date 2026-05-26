伊朗局势｜伊朗官员称最高领袖穆杰塔巴仅受「表面伤」　否认伤势严重

伊朗卫生部官员近日罕有披露最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）早前在美以空袭中受伤经过，强调其伤势仅属「表面伤」，并无严重医疗问题。

56岁的哈梅内伊自3月8日接替在空袭中身亡的父亲哈梅内伊（Ali Khamenei）出任最高领袖后，至今一直未有公开露面，只透过书面声明发声，引发外界对其健康状况猜测。美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）今年3月曾表示，相信穆杰塔巴仍然生还，但受伤及毁容。

伊朗卫生官员指，穆杰塔巴仅面部、头部及腿部有轻微表面伤势，既无截肢情况，亦没有出现严重医疗问题。路透社资料图片

伊朗卫生部发言人克尔曼普尔（Hossein Kermanpour）接受伊朗ILNA通讯社访问时表示，穆杰塔巴于2月28日美以空袭当日下午约1时，被送往医院接受治疗，当时与多名伤者一同进入手术室。

他称，穆杰塔巴仅面部、头部及腿部有轻微表面伤势，既无截肢情况，亦没有出现严重医疗问题。

克尔曼普尔表示，以医生角度而言，相关伤势并不严重，只需缝一、两针即可，毋须特殊治疗。