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加沙援助船队澳洲成员返国 控诉遭以军性侵殴打及电击

即时国际
更新时间：18:00 2026-05-25 HKT
发布时间：18:00 2026-05-25 HKT

试图向巴勒斯坦加沙地带运送人道物资的「全球坚毅船队」（Global Sumud Flotilla）日前遭以色列军方拦截及扣押。部分澳洲籍义工近日陆续返国后，痛斥在拘留期间惨遭以军殴打、虐待甚至性侵。事件更因以色列极右翼国家安全部部长格维尔（Itamar Ben-Gvir）发布嘲讽被捕者的影片而持续发酵，澳洲外长黄英贤（Penny Wong）强烈谴责以方行径，令国际施压进一步升温。

义工形容如人间炼狱

据路透社报道，该支船队载有来自40个国家共430名义工。澳洲籍纪录片导演兼倡议人士赖蒙特（Juliet Lamont）周一（25日）向传媒忆述，她在拘留期间曾遭强行拖拽、殴打及性侵。她心有余悸地表示：「这只是四天绝对地狱的开始。我直视了宇宙中最冷血之人的眼睛，他们毫无人性。必须阻止这些人。」

相关新闻：嘲讽被扣加沙援助船员 以国安部长惹国际抨击

「全球坚毅船队」澳洲成员返国。 路透社
「全球坚毅船队」澳洲成员返国。 路透社

另一名澳洲成员华森（Sam Woripa Watson）则表示，自己被打至肋骨骨折，全身布满瘀伤及割伤。他更指控，曾亲眼目睹其他义工遭以军使用电击枪及橡胶子弹攻击，甚至被投掷震撼弹。主办方透露，目前已记录至少15宗性侵事件，最恶劣的虐待发生在一艘被改装成临时监狱、四周布满带刺铁丝网的以色列登陆艇上。

加沙援助船队澳洲成员Juliet Lamont（右）返国。 路透社
加沙援助船队澳洲成员Juliet Lamont（右）返国。 路透社

澳洲外长轰以部长

面对各方严厉指控，以色列监狱管理局发表声明，全盘否认曾发生任何虐待或性侵行为；路透社表示目前无法独立核实倡议人士的说法。

然而，有关虐待的指控已令以色列面临庞大的国际压力。早前，以色列极右翼警察兼国安部长格维尔在网上发布影片，公然嘲讽被压制在地上的义工，引发广泛国际谴责。

澳洲外长黄英贤对此作出强硬回应，形容该段影片「令人震惊且完全不可接受」。报道补充，澳洲政府早于去年，已因格维尔煽动针对约旦河西岸巴勒斯坦人的暴力行为，对其实施了旅行禁令及金融制裁。

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