塞尔维亚再现反政府示威 警方估计逾3万人上街

塞尔维亚（Serbia）首都贝尔格莱德（Belgrade）周六再度爆发反政府示威，随后演变成警民冲突，防暴警察发射胡椒喷喷雾剂驱散群众。警方估计，示威人数超过3.4万人。

冲突现场。Love Ukraine Charles Rume@X

冲突现场。Love Ukraine Charles Rume@X

示威由大学生发起

此次游行由大学生发起，示威者再次要求提前大选。他们手持横额，身穿写有「学生胜利」字样的上衣。集会初期大致和平，后来有青年向警方防线投掷石块与玻璃瓶。

相关新闻：祸从天降｜塞尔维亚火车站35米长石屎簷蓬倒塌 14人遭活活砸死

塞尔维亚自2024年发生火车站簷篷倒塌事故、造成16人死亡后，已多次爆发民众上街抗议。示威者指责政府贪腐，反对总统武契奇继续执政。