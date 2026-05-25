高市早苗支持度创新低 被指雇人AI制片抺黑对手

日本《每日新闻》于过去两天（23日、24日）在全国内进行舆论调查。结果显示，高市早苗内阁的支持率为50%，较4月份时上一次调查支持率下降3个百分点。高市内阁支持率已连续3个月出现下滑，同时是连续两个月刷新该内阁成立以来的最低纪录。本次的不支持率继续为33%。



日本首相高市早苗的团队早前被指曾雇人制作影片抹黑竞选对手后。日本媒体《周刊文春》网络版周日（24日）报道，高市的秘书木下刚志多次联络影片制作者松井健，要求对方制作并发布抹黑高市在党内的竞争对手以及在野党候选人的相关影片。

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松井健透露，去年自民党总裁选举期间，他按木下刚志的授意，每天利用人工智能软件生成一、两百条影片，其中约70%用于攻击小泉进次郎，10%影片用于丑化另一对手林芳正，其余20%影片则用来吹捧高市。



高市此前在国会接受质询时，已否认有关指控。《周刊文春》最新称，已掌握相关证据，包括短信、网络聊天记录等。截至24日晚，日本首相官邸和木下刚志尚未回应《周刊文春》的指控。

