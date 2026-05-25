东京银座︱GINZA SIX「刺激性气味」致20人咳嗽不适 在日港人：秋叶原上空不断有直升机

日本共同社报道，据办案人员透露，周一（25日）中午前后接到警方接报，东京都中央区银座的商业设施「GINZA SIX」出现「刺激性气味」。有消息称约20人不适，当中10人表示咽喉疼痛，另有一人送院。东京警视厅等方面正在核实情况。有身在日本的港人向《星岛头条》网表示，事发后，秋叶源上空不断传出直升机声。



事发后，警方将现场封锁，大批消防员及消防车同场处置事件。日本放送协会（NHK）报道，根据首都警察局消息，一名身穿黑色外衣、浅色裤、戴白色口罩的男子在位于一座多功能综合大楼一楼的银行自动柜员机区域喷洒不明物品。

事发地点位于银座中心地带，周围遍布商业设施和办公大楼。目前，东京警视厅和其他部门正在调查事件详情。



一名当时身处现场附近的70岁妇人表示，事发时，自己喉咙开始感到刺痛，以为可能发生了小火灾，当时没有任何异味或其他迹象。



另一名经过「GINZA SIX」的女子指，进入大楼时，感觉空气很奇怪，周围的人都摀著嘴。她表示，「走到自动取款机区域后，我的喉咙感觉又痒又麻，所以我立刻跑到外面致电消防。现在自己的喉咙仍痕痒。」