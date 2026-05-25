日本7-Eleven创办人铃木敏文93岁辞世 被誉为「便利店之父」

日本柒和伊控股公司（Seven & i Holdings‧セブン&アイ・ホールディングス）今（25日）表示，日本7-11创办人铃木敏文（Toshifumi Suzuki）18日因为心脏衰竭过世，享年93岁。

除了零售，全日本近400家分店提供24小时行李寄存服务。

寄放服务涵盖东京、大阪、京都、北海道、福冈等26个都道府县。

目前日本超过两万间7-Eleven。

引入7-Eleven阻力重重

铃木敏文在1973年创立7-Eleven日本公司，并推动加盟连锁模式的扩张，进而改造日本的零售业。7-Eleven虽然发源于美国，但铃木敏文将其引进日本后加以革新，后来更在美国7-Eleven声请破产保护时买下所有权，将它打造成全球最大的连锁便利商店。

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铃木敏文于1963年进入百货公司伊藤洋华堂任职，后来担任董事。他在赴美与连锁家庭餐厅Denny's洽谈合作期间，首次见到7-Eleven的营运模式，也就是小型商店同时贩售食品与杂货，当时7-Eleven在全美已有4000间分店。回国后，他向伊藤洋华堂提案引进7-Eleven模式，一度遭拒绝，理由是小型零售市场将被大型业者挤压。

及后，铃木力排众议，同时也接受了美国7-Eleven开出的条件：8年内开设1200家门市，并支付销售额0.6%的品牌授权费。最终，日本第一家7-Eleven在1974年5月15日于东京开幕。

如今，7-Eleven在日本的分店已超过2.1万家。这不仅证明了铃木敏文当年的眼光，也归功于他对便利商店物流、选址等方面的创新改革。因此，他被商业界誉为「日本便利店之父」。铃木敏文的遗作包括《零售的哲学》、《零售心理战》等书籍，书中详细阐述了他的商业洞察与管理智慧，对全球零售业产生了深远影响。