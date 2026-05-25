伊波拉病毒︱民主刚果增至204死 18疑似患者逃脱

非洲刚果民主共和国的伊波拉疫情持续恶化，东部一座伊波拉治疗中心的帐篷上周六遭到愤怒民众的纵火，18名疑似伊波拉患者趁机从医院逃脱，去向未明。民主刚果的伊波拉疫情死亡人数已升高至204人。非洲疾控中心发出警告，最少有10个国家面临病毒波及的风险。

逃入社区恐酿更大传染

民主刚果卫生部的声明指出，该国截至23日已有3个省通报死亡204例，疑似病例达867个。较早前，红十字会证实当地有3名义工不幸染病殉职。邻国乌干达自5月15日发现伊波拉病毒以来，累计确诊病例升至5宗，其中已有1人死亡，且卫生部上周六称首次出现本土病例。

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民主刚果东部蒙布瓦卢镇的医院人员上周六称，当地一处由无国界医生搭建、用于治疗伊波拉疫情的帐篷，遭到愤怒民众的袭击及焚烧。初步报告指袭击中无人受伤。

但当地一间医院的院长表示，18名疑似伊波拉感染者趁火灾逃离了医院，目前下落不明。蒙布瓦卢综合医院院长洛库迪对此次纵火行为表示强烈谴责，认为这造成了恐慌，并导致18名疑似患者逃入社区，恐造成更大范围传染。这是该地区一周内发生的第二宗类似纵火事件，另一间在鲁瓦姆帕拉镇的治疗中心上周四亦遭焚毁，起因是不满当局拒绝交还染疫亲人的遗体。

伊波拉死者的遗体具有高度传染性，其葬礼准备和随后的葬礼聚会可能会传播严重病毒，但当局干预时，往往会引发家属的抗议。面对疫情蔓延，非洲疾控中心主任卡塞亚上周六发出警告，除了民主刚果与乌干达外，非洲大陆更多国家面临遭伊波拉病毒波及的风险。他说：「我们有10个国家面临风险。」点名安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国（与民主国家为两个不同国家）、埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚、赞比亚。卡塞亚表示，该地区「人口高度流动与安全局势不稳」正助长疾病的扩散。

华控入境实施自我监测

因应非洲的伊波拉病毒扩散风险，中国疾控中心上周六晚间表示，近期从民主刚果和乌干达等疫情风险国家和地区赴中国人员，自入境之日起，须进行21天自我健康监测。如出现发热、乏力、头痛、腹泻、不明原因出血等症状，要及时就医。

另外，中国各级各类医疗卫生机构接诊时，对有发热、乏力、头痛、咽喉痛、呕吐、腹泻、不明原因出血等伊波拉可疑症状者，医生要主动询问其境外旅行史、旅居地、可疑接触史。