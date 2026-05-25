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俄乌战争｜俄军4年来最猛烈空袭基辅 出动「榛树」导弹酿数十死伤

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更新时间：05:58 2026-05-25 HKT
发布时间：05:58 2026-05-25 HKT

乌克兰遭遇自俄乌开战四年来最猛烈的空袭之一。俄罗斯日前向乌克兰首都基辅及多个城市发动大规模袭击，更第三次动用新型极速中程弹道导弹「榛树」（Oreshnik）。乌克兰官员证实，此轮狂轰滥炸已造成至少4人死亡、逾80人受伤。西方多国对俄方的军事行动表示强烈强烈谴责。

数十住宅学校受损 数百无人机大举轰炸

此次空袭持续数个小时，乌克兰空军表示，俄军合共发射了90枚导弹及出动高达600架无人机。空袭导致乌克兰境内数十栋住宅大楼、多间学校以及关键的供水设施严重受损。乌克兰总统泽连斯基强烈敦促美国及欧洲作出严厉回应，直言「俄罗斯不能不为此付出代价」，并指控俄军企图在夏季来临前，蓄意破坏乌克兰的供水系统。

乌克兰遭遇自俄乌开战四年来最猛烈的空袭之一。美联社
乌克兰遭遇自俄乌开战四年来最猛烈的空袭之一。美联社
乌克兰官员证实，此轮狂轰滥炸已造成至少4人死亡、逾80人受伤。美联社
乌克兰官员证实，此轮狂轰滥炸已造成至少4人死亡、逾80人受伤。美联社

路透社报道指，空袭对基辅市内造成广泛破坏，连乌克兰外交部大楼的玻璃窗亦被震碎，著名地标独立广场同样受到波及。基辅市长克利奇科（Vitali Klitschko）证实，市内目前录得2死69伤，大批市民被迫走入地铁站通宵躲避。此外，基辅周边地区亦有2死9伤；中部城市切尔克斯（Cherkasy）则有住宅遭到无人机直接撞击，导致11人受伤。

泽连斯基表示，俄军的「榛树」导弹击中了距离基辅外围约64公里、拥有20万人口的城市白采尔克瓦（Bila Tserkva）。对此，俄罗斯国防部发表声明，声称今次动用包括「榛树」在内的多款导弹，是为了报复乌方早前攻击俄国平民目标，并强调袭击仅针对乌克兰的军队指挥所及军工设施；惟乌克兰方面全盘否认曾针对平民进行攻击。

法德首脑：俄企图升级局势

国际社会对俄方的军事行动反应强烈。法国总统马克龙（Emmanuel Macron）在社交平台X上发文，强烈谴责俄方的袭击以及使用「榛树」导弹。他指出，此举意味着俄罗斯自身已陷入僵局，企图借此推动战争全面升级。德国总理默茨（Friedrich Merz）亦同步发表声明，对俄方草率升级局势的行径表示强烈谴责。

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