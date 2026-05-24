Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夕张蜜瓜︱札幌首场拍卖会 一组两个$28万天价成交

即时国际
更新时间：15:35 2026-05-24 HKT
发布时间：15:35 2026-05-24 HKT

踏入夏天，日本北海道特产夕张蜜瓜再成为市场焦点。前日（22日），札幌中央批发市场举行今年首场拍卖会，最终一组两个蜜瓜以580万日圆（约28.5万港元）成交，即约14.2万港元一个，创下历史新高纪录。2019年，当地两个蜜瓜曾以500万日圆（约25万港元）成功拍卖。

综合《读卖新闻》、《日本经济新闻》等日媒报道，北海道钏路市的蔬果批发商「ふたみ青果」为今次买家，该公司早前接受东京商店「京王Store（京王ストア）」以及另一家东京蔬果批发商「野富」的委托参与出价，最终以天价买下这组夕张蜜瓜。

有指，卖出的夕张蜜瓜将在东京多摩市的「京王Store樱丘店」展出。职员表示，展示结束后，预计会在店内开放民众品尝。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
时事热话
6小时前
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
影视圈
5小时前
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
饮食
21小时前
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
影视圈
4小时前
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
时事热话
2026-05-23 13:38 HKT
吴婉芳二子结婚｜胡智同新婚妻早融入豪门家中  新郎手上有爱的纹身  老婆清纯小鸟依人
吴婉芳二子结婚｜胡智同新婚妻早融入豪门家中  新郎手上有爱的纹身  老婆清纯小鸟依人
影视圈
3小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
6小时前
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
周汶锜52岁生日群星到贺 张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴 去年曾停工入院 早前拍剧太操劳？
周汶锜52岁生日群星到贺 张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴 去年曾停工入院 早前拍剧太操劳？
影视圈
7小时前
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
时尚购物
5小时前