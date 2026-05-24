夕张蜜瓜︱札幌首场拍卖会 一组两个$28万天价成交

踏入夏天，日本北海道特产夕张蜜瓜再成为市场焦点。前日（22日），札幌中央批发市场举行今年首场拍卖会，最终一组两个蜜瓜以580万日圆（约28.5万港元）成交，即约14.2万港元一个，创下历史新高纪录。2019年，当地两个蜜瓜曾以500万日圆（约25万港元）成功拍卖。



综合《读卖新闻》、《日本经济新闻》等日媒报道，北海道钏路市的蔬果批发商「ふたみ青果」为今次买家，该公司早前接受东京商店「京王Store（京王ストア）」以及另一家东京蔬果批发商「野富」的委托参与出价，最终以天价买下这组夕张蜜瓜。



有指，卖出的夕张蜜瓜将在东京多摩市的「京王Store樱丘店」展出。职员表示，展示结束后，预计会在店内开放民众品尝。