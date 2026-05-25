菲律宾在建酒店倒塌 增至4死17失踪

菲律宾首都马尼拉以北的安格利斯市（Angeles City）一幢兴建中的九层高酒店建筑，于周日（24日）凌晨在狂风暴雨下突然倒塌，并波及毗邻一间酒店。当局证实，事故死亡人数已增至4人，包括一名马来西亚籍游客，目前仍有17人下落不明。大批救援人员正日以继夜在瓦砾中进行搜救。

建中酒店压中邻近建筑

综合外媒报道，事发于当地周日凌晨约3时，该幢兴建中的九层高建筑物突然崩塌，瓦砾压中旁边一间正在营业的酒店。一名下榻该酒店的65岁马来西亚籍男游客被救出后，证实不治。

地区消防局发言人表示，救援队伍其后在瓦砾下发现两名生还的建筑工人。然而，首名被救出的工人因身体过于虚弱，送院抢救无效；另一名被困工人则在凌晨约3时出现心脏骤停，医疗人员无法及时施救而当场死亡。

搜救进展缓慢且危险

当局指出，目前仍有17人下落不明，失踪者绝大部分是事发时在工地内留宿的建筑工人。有逃出生天的工人表示，当时约有70人在该地盘工作，幸好大部分人已于周末休假回家，否则伤亡数字恐不堪设想。

发言人坦言，搜救行动进展缓慢且充满危险，救援人员任何突发的移动都可能引发瓦砾移位，威胁被困者及搜救人员的安全。因此，现阶段只能以人手挖掘。救援队伍将动用热能探测器寻找生命迹象，若确认再无生还者，才会调动大型挖掘机清理现场及寻找遗体。当局仍在调查建筑物倒塌的确切原因。

有分析指出，是次惨剧再次凸显菲律宾在地区建筑热潮下长期隐藏的安全风险。在马尼拉以外迅速扩张的城市枢纽，监管当局的监督往往未能追上发展步伐，致令工程安全成疑。