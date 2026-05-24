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SpaceX新一代星舰首飞 完成大部分目标

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更新时间：08:54 2026-05-24 HKT
发布时间：08:54 2026-05-24 HKT

美国太空探索技术公司SpaceX最新版「星舰」（Starship）巨型火箭周五划破德州天际顺利升空。这是新一代「星舰」V3系统首次整体投入飞行测试，旨在对多项升级后的关键技术进行验证。任务完成大部分测试目标。

SpaceX新一代「星舰」在周四晚因技术问题取消首次发射尝试后，周五傍晚5时30分刚过后发射进入太空试飞，而这次任务适逢世界首富马斯克旗下这间太空公司筹备首次公开招股（IPO）之际，外界关注度更高。

SpaceX公司直播画面显示，美国中部时间周五下午约5时30分（香港时间昨日早上约6时30分），「星舰」从位于德州南部的发射基地升空。两分钟后，火箭第一级「超级重型」助推器和第二级「星舰」飞船成功分离，但助推器未能完成返航制动燃烧，以非受控状态坠入墨西哥湾。

飞船进入太空滑行阶段，按计划部署了20颗「星链」模拟卫星，沿飞船同一亚轨道轨迹飞行，在重返大气层过程中焚毁。飞船还部署了两颗专门改装的「星链」卫星，对「星舰」热防护系统进行成像观测，并将相关图像传回地面，用于评估未来在飞船返回发射场前对热防护系统状态进行检测的方法。发射40多分钟后，飞船再入地球大气层，最终在印度洋溅落。

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