特朗普长女伊万卡惊传成暗杀目标 报复伊朗将领被斩首 真主党旅指挥官落网事败

中东战火持续蔓延之际，美国本土惊传针对第一家庭的恐怖暗杀阴谋。美媒《纽约邮报》引述消息指，现任美国总统特朗普的长女伊万卡（Ivanka Trump），成为一名受伊朗革命卫队（IRGC）培训的恐怖分子的暗杀目标。美方指控，此项刺杀计划旨在报复美军六年前击杀伊朗圣城旅已故指挥官苏莱曼尼，涉案的32岁伊拉克籍骨干成员萨阿迪（Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi）目前已被引渡回美并单独关押。

高调发布伊万卡亿万豪宅地图 扬言特勤局无法庇护

这宗震惊美国政坛的暗杀阴谋，随着美方起诉书日前解封而曝光。涉案疑犯萨阿迪虽然年仅32岁，但身份极为显赫且复杂。身为真主党旅（Kata'ib Hizballah）指挥官的他，自幼接受伊朗伊斯兰革命卫队的严格军事训练，并将苏莱曼尼视作至亲导师。近年，他利用经营旅行社作掩护，并凭借特殊的伊拉克公务护照规避各国安检，游走于欧洲与中东多国，跨境筹划多宗针对美国及犹太人目标的恐怖袭击，行动恍如荷里活谍战暗杀片。

伊拉克驻华盛顿大使馆前副武官坎巴尔透露，萨阿迪在苏莱曼尼遇害后，便在组织内部四处扬言：「我们需要杀了伊万卡，彻底烧毁特朗普的房子，就像他当年烧毁我们的家园一样。」消息人士证实，萨阿迪落网时，美方在其身上搜出了伊万卡夫妇位于佛罗里达州、价值二千四百万美元豪宅的详细平面图。

更令人毛骨悚然的是，萨阿迪此前曾在社交平台X上，高调上载该座豪宅所在住宅区的地图画面，并附上具威胁性的阿拉伯文，公然向美国叫板：「不论是你们的豪宅还是特勤局（Secret Service），都保护不了你们。我们正处于监视和分析阶段，报复只是时间问题。」

欧美横跨18宗恐袭 密谋炸纽约犹太教堂

美国司法部与联邦调查局（FBI）日前发表的声明指出，美伊两国自今年二月全面开战以来，萨阿迪便在欧美两地疯狂策划报复行动。他被指控在过去三个月内，于欧洲及加拿大直接指挥或参与了至少十八宗恐怖袭击及未遂阴谋，其中包括今年三月荷兰阿姆斯特丹的梅隆银行纵火案、伦敦街头刺伤犹太人案，以及多宗针对美国驻外领事馆的枪击事件。

联邦调查局在案情透露，萨阿迪近期更将黑手伸向美国本土。他上月企图与一名卧底探员接洽，提供大笔加密货币作为酬劳，密谋在纽约市、洛杉矶及亚利桑那州同步对犹太教堂发动连环炸弹袭击，幸被美国联邦调查局联合反恐任务小组及时瓦解。

土耳其落网引渡纽约

法庭文件显示，萨阿迪于本月十五日在土耳其企图逃往俄罗斯时落网，随即被闪电引渡回美国纽约受审，目前面临支援恐怖组织及企图炸毁公共场所等六项联邦重罪起诉。萨阿迪在曼哈顿联邦法院首度提堂时神态自若，甚至面带微笑，其辩护律师转述其言论，自称是「政治犯」及美伊战争下的「战俘」。他目前正被单独囚禁于布鲁克林的大都会拘留所。

随着第一家庭遇袭风险飙升，加上美伊战事正处于关键的谈判窗口，白宫的保安与军事部署已全面升级。美国总统特朗普周五表示，因正值应对伊朗的关键时刻，他已决定改变行程，周末留守白宫坐镇。外界预料，第一家庭的人身安全威胁，将促使白宫对德黑兰采取更为强硬的谈判底线。