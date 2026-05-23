伊波拉病毒｜刚果再有治疗中心遭纵火 疫情或3月底已出现

刚果东部一处用于治疗伊波拉疫情的帐篷本周第二次被纵火焚烧，导致18名疑似感染者逃脱。周四，位于鲁瓦姆帕拉镇的另一个治疗中心也被烧毁，起因是亲友被禁止领回一名伊波拉死者的遗体。

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蒙布瓦卢（Mongbwalu）综合医院院长洛库迪告诉美联社，周五晚间，一些身份不明的人现身，纵火焚烧了无国界医生组织为疑似和确诊伊波拉患者搭建的帐篷。蒙布瓦卢镇是邦迪布焦病毒（一种罕见的伊波拉病毒）疫情的中心，造成医院工作人员恐慌，并导致18名疑似病例逃入社区。

疫情爆发时间线或推前

邦迪布焦是一种罕见的伊波拉病毒，目前无有效疫苗。官方至今通报82宗确诊病例、7例死亡，但世卫认为疫情实际规模可能「远不止于此」。

据指伊图里省出现首例已知死亡病例后，当局当时检测了另一种更为常见的伊波拉病毒，结果呈阴性，可能导致病毒悄悄传播数周。目前已有750例疑似病例和177例疑似死亡病例，随著监测范围的扩大，预计病例数还会增加。

红十字会与红新月会国际联合会周六表示，其三名义工在蒙布瓦卢死于疫情。该机构表示，他们认为这三名医护人员是在3月27日执行与伊波拉无关的人道主义任务时，在进行遗体处理工作时感染了病毒。这将大大提前疫情爆发的时间线。此前的首例确诊死亡病例是在4月下旬伊图里省首府布尼亚镇发现。