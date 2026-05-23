美军F-16「击落UFO」爆炸画面曝光　第二批222份外星档案解密

美国五角大厦22日公开第二批解密UFO文件，共222份档案，其中一段影片拍下美军F-16战机，在密歇根州休伦湖（Lake Huron）上空击落不明飞行物的画面，可见菱形飞行器被命中后瞬间爆炸。



《纽约邮报》报道，美国总统特朗普今年下令公开UFO资料后，首批共161份文件于5月8日释出，22日公开的第二批中，有逾50段过去列为机密的影像，包括多宗军机遇上不明飞行物的纪录。

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菱形UFO被击中碎片四散

其中一段首度曝光的红外线影像摄于2023年2月，一架F-16在休伦湖上空发现不明飞行器，其外观就像钻石，F-16随即以「武器系统」锁定并猛烈攻击，该物体发生爆炸后碎片四散。

另一段影片显示，2022年8月，有4个UFO在伊朗水域上空排出队形。还有一段来自美国海岸防卫队的红外线画面，记录2024年4月一个物体在美国东南部靠近飞机飞行的情景。

1948年机密报告记载209次目击

BBC报道，其中一份文件是1948至1950年的116页武装部队特种武器计划报告，记载209次目击事件，包含新墨西哥州桑迪亚地区一系列目击者调查，他们描述看见「绿色球形体、圆盘和火球」，以及UFO机动、飞离、消失到爆炸的过程。

另一份文件中，一名匿名美国高阶情报官员描述，他2025年在美国西部某军事试验场乘直升机执勤时，目击「无数橙色球体上下闪烁、向四面八方蜂拥而至」，让他「说不出话来」。这些飞行器呈椭圆形、温度极高、低空高速移动，最终聚合成三角形后消失无踪，整个过程持续逾1小时。

五角大厦表示，相关文件内容并未对外星生命是否存在作出任何定论，未来也将陆续公布更多资料。国防部长赫格塞斯22日说：「让美国民众亲眼见识的时候到了。」