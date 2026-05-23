美国要求绿卡申请人「回母国办理」 科技业轰：要人才空等几年？

特朗普政府周五（22日）宣布一项令人意外的政策变更：未来在美国境内想申请绿卡的外国人必须离境，回到自己母国提出申请。这项改变在援助团体、移民律师与移民社群间引发混乱与忧虑。

美联社报道，半个多世纪以来，拥有合法身分的外籍人士，包括与美国公民结婚者、工作与学生签证持有人，以及难民与政治庇护申请人，都可以在美国境内申请绿卡。

但美国公民及移民服务局（USCIS）最新公告指出，暂时在美国停留、但希望申请成为合法永久居民（即绿卡持有者）的外国人，除非属于「特殊情况」，否则必须返回原籍国申请。是否符合特殊情况，将由USCIS官员裁定。

这项新规的适用范围极为广泛，涵盖了所有持非移民签证入境的人士，包括留学生（F-1）、H-1B工作签证持有人、L 类跨国企业调派签证，以及一般观光客（B-1/B-2）。

每年近50万人「身份转换」

根据统计，美国每年核发约100万张绿卡，其中约有一半的申请人是直接在美国境内转换身分。前USCIS官员兰德（Doug Rand）便指出，这50万名在美国境内调整身分的留学生与白领劳工，未来生活规划与申请流程都将面临剧烈翻转。

前官员兰德直言：「这项政策的目的就是要把人拒于门外。」他提醒，特朗普先前已禁止100多个国家的人民返回美国，现在强迫他们离境去走海外领事程序，根本是封死他们的移民路。

市场与法律界也陷入焦虑。 目前一些国家遭美国发出全面旅行禁令，另一些签证审核暂停。专家与律师警告，若些国家的人被迫返回原籍国申请绿卡，可能导致他们无法再返回美国。美国移民律师协会（AILA）政府关系高级主任达拉尔－德赫尼（Shev Dalal-Dheini）表示，在部分美国驻外领事馆，预约签证面谈的等待时间甚至可能超过一年。

印度人或须要等几十年？

领英（LinkedIn）共同创办人霍夫曼（Reid Hoffman）认为，这项举动对科技业、商界「以及整个美国都有害」。他在X平台发文称：「这是否表示AI研究人员、员工和学生现在必须离境，并在漫长的排队等待程序中空耗时间，才能继续他们的工作？」

投资了140多间早期AI 创业公司的DVC联合创始人大卫多夫（Nick Davidov）则写道：「这是国土安全部史上最荒谬的举动⋯⋯这其中甚至包括我们大学里的顶尖科学家，以及数十亿美元公司的创办人。如果我们单独分析各国的情况，那就更荒谬了。印度人可能要等几十年。俄罗斯人根本无处可去（俄罗斯没有美国大使馆，拜托！）。」