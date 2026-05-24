俄乌战争｜普京指控乌克兰空袭卢甘斯克学生宿舍 近60人死伤或失踪

俄罗斯总统普京周五指控乌克兰无人机袭击卢甘斯克的一处学生宿舍，下令军方准备报复方案。乌方否认指控，称只是袭击该地区的一个精锐无人机指挥单位，强调基辅方面遵守国际人道法。



被击中学生宿位于卢甘斯克州俄控地区斯塔罗比尔斯克。普京在国家电视台发表的声明中表示，宿舍附近没有军事目标。

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被击中学生宿位于卢甘斯克州俄控地区斯塔罗比尔斯克。普京在国家电视台发表的声明中表示，宿舍附近没有军事目标。

普京指出：「附近没有任何军事设施、情报机构或相关服务设施。因此，声称弹药击中该建筑物是由于我方防空或电子战系统造成的，完全没有依据。这次袭击并非意外；它分三波进行，16架无人机瞄准了同一地点。」

俄罗斯人权事务专员兰特拉托娃（Yana Lantratova）表示，乌克兰无人机在夜间袭击了卢甘斯克师范大学斯塔罗比尔斯克学院的宿舍，当时86名年龄介乎14至18岁的青少年正在宿舍内睡觉。

法新社报道，莫斯科支持的卢甘斯克州州长帕谢奇尼克周六表示，空袭已造成10人死亡、38人受伤，11名学生仍失踪。

俄罗斯外交部在声明中表示：「我们呼吁国际组织、各国政府和国际社会进行客观评估⋯⋯并强烈谴责这起血腥的恐怖袭击。」

上周，俄罗斯总统泽连斯基在基辅一栋公寓大楼的废墟上献上红玫瑰，此前俄罗斯导弹袭击造成包括3名儿童在内的24人死亡。泽连斯基承诺将对攻击事件进行报复。