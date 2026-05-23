伊斯兰教法︱印尼妓女与嫖客各罚打100鞭 1人当场痛晕

印尼亚齐省（Aceh province）是国内唯一实施伊斯兰教法的地区。5月21日，当局公开鞭刑两名女子与两名男子，官方称原因是「婚外性行为」，但实际上是性工作者与客人的关系，四人各挨100鞭。

惨叫声不绝于耳

四人在亚齐省首府班达亚齐一处公园内，全身穿白衣，当众各挨100鞭，痛苦惨叫。根据《法新社》报导，四人在遭藤条抽打时，不时露出痛苦表情并发出呻吟声，现场聚集数十名围观民众。亚齐伊斯兰宗教警察负责人里札尔表示，这两名女子是性工作者，两男子则是她们的恩客。

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恩客同样接受鞭刑。法新社

亚齐省是印尼唯一一个实施伊斯兰教法的省份。美联社

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与异性亲近及饮酒也可判鞭刑

亚齐省法律禁止未婚男女发生性行为，也是印尼唯一实施部分伊斯兰教法（Syariah law）的地区，当天还有另外5人遭到鞭刑，分别被处以9至23鞭不等，原因包括与异性过度接近以及饮酒等。

虽然鞭刑并非印尼全国合法刑罚，但在亚齐省仍获得高度支持，用于惩罚包括赌博、同性性行为等多种行为，今年1月，当地宗教警察也曾对一对未婚情侣各执行140鞭。

印尼是全球穆斯林人口最多的国家，但官方承认包括伊斯兰教在内共6种宗教，以及部分原住民传统信仰。

