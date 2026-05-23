GKN航太｜南加州化学品储存罐泄漏 4万人紧急疏散

美国南加州橙县加登格罗夫（Garden Grove）一间航空塑胶工厂周四发生化学品泄漏，一个装有数千加仑危险化学品的储存罐，因过热而面临爆炸风险。当局下令包括园林市及周边五个城市在内的约4万名居民紧急疏散，消防局长警告，该储罐「随时可能失效」。

GKN 航太公司位于加登格罗夫（Garden Grove）的设施。 美联社

橙县消防局表示，事故发生在 GKN 航太公司（GKN Aerospace）的一处设施，一个装有6,000至7,000加仑甲基丙烯酸甲酯的储存罐周四发生过热，并开始向空气中排放蒸气。这种化学品主要用于制造塑胶零件。

储存罐随时失效破裂

加登格罗夫消防局长科维（Craig Covey）周五表示，该储存罐可能因高温而失效破裂，导致化学品泄漏至地面，甚至可能直接爆炸。他严肃地说：「这东西会失效，我们不知道是何时。我们正尽最大努力找出如何防止它发生。」

由于一夜之间未能成功阻止泄漏，官员们于周五扩大了疏散范围，除了加登格罗夫，还包括赛普里斯（Cypress）、斯坦顿（Stanton）、安那罕（Anaheim）、普安那公园（Buena Park）和西敏市（Westminster）的部分居民。周五稍晚的更新指出，当局已成功维持储罐温度，为寻找解决方案争取了宝贵时间。

居民半夜惊醒仓皇撤离

事发地点距离洛杉矶市中心以南，距离迪士尼乐园不到1.6公里，但乐园未列入疏散范围。加登格罗夫以其庞大的越南裔社区闻名，是美国最大的越南社区之一。

一位姓范（Danny Pham）的居民表示，他周五早上 7 点被室友的敲门声惊醒，被告知必须立即离开。前一晚在越南餐厅工作到深夜的他大感震惊，拿了钱包和护照就匆忙离开，连替换的衣服都没有，急急到邻近城市的朋友餐厅避难。

另一位退休居民金燕（Kim Yen）表示，担心当地许多越南裔居民可能因语言障碍而忽略或不理解英文的疏散警报，但警察有挨家挨户确认疏散情况，让她感到些许安慰。

消防人员已在现场用沙袋建立了围堵屏障，以防化学品万一泄漏，可避免流入雨水渠、溪流或附近海洋。橙县卫生官员钦西奥-邝（Regina Chinsio-Kwong）博士警告，甲基丙烯酸甲酯受热后会释放有害蒸气，可能导致呼吸道问题、眼睛发痒灼痛、恶心和头痛等症状。