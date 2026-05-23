伊朗局势︱伊朗阿曼密商霍尔木兹海峡新制 拟收服务费

《纽约时报》报道，伊朗与美国盟友阿曼正讨论合作，建立一套对通过霍尔木兹海峡的船只收服务费的制度。此举无视特朗普政府先前发出的警告，即不得对通过这条关键国际水道的船只索取费用。

收服务费 而非通行费

霍峡北岸为伊朗，南岸为阿曼。两名熟悉霍峡管理讨论的知情人士透露，伊朗不打算建立一套单纯针对通行进行收费的通行费制度，相反地，伊朗与阿曼的谈判探讨了一项向船只收取服务费的提案。伊朗和阿曼似乎在强调，拟议的系统将涉及服务费（fee），而非通行费（toll），这在法律上是一个重要的区别。

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根据国际法，单纯对通过水道的船只收取通行费恐属违法，但在某些情况下，允许对向船只提供的实际服务收取费用，例如港口的废弃物处理。不过专家指出，如果这套服务费制度只是换汤不换药的通行费，它依然不会被视为合法。1982年「联合国海洋法公约」（UNCLOS）规定，只要船只遵守安全和污染控制的相关法规、程序与惯例，即享有不受阻碍通过国际海峡的权利。

据两名熟悉谈判的伊朗官员说，阿曼最初拒绝与伊朗在霍峡的联合伙伴关系，但现在正在讨论分享收入的问题。这些官员表示，阿曼告诉伊朗，在意识到收费系统的潜在经济利益后，它愿意利用自身对巴林、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋等波斯湾邻国及美国的影响力，来推动这项计划。

据伊朗媒体昨日报道，过去24小时内，在革命卫队海军的「协调与安全保障下」，共有包括油轮、货柜船及其他商船在内的35艘船只通过霍峡。

卡塔尔巴国代表赴德黑兰斡旋

另外，路透社昨日援引消息人士的话报道，卡塔尔已派遣一个谈判小组前往伊朗首都德黑兰，以协助达成一项结束伊朗战事的协议。伊朗媒体也报道，巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔已前往伊朗，将与高级官员，推动伊朗与美国谈判。