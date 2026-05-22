煽动厌华｜首尔经济TV指「中国人狂买江南区公寓」 李在明亲揭造假电视台道歉

南韩媒体「首尔经济TV」日前在节目中，声称中国人「大量购入首尔江南区公寓」，遭总统李在明直指故意捏造假新闻「煽动厌华情绪」。电视台21日晚以全体员工名义发表道歉声明。

节目声称中国人买江南区公寓多达944套。

相关电视节目声称「中国人突袭购买首尔江南区公寓944套，横扫市场房源」。李在明在X平台发文（原推特）点名电视台，并表示经核实，今年1月至4月期间，在首尔江南区购买分户产权建筑的中国人仅5人。他直指电视台作出虚假报道，强调经济媒体「煽动排华情绪，对国家和国民没有任何益处」。

首尔经济TV相关造假节目已下架。

李在明前一天在国务会议上听取国土交通部汇报时，也曾严厉批评该媒体，并要求法务部研究现行法律中是否存在针对明显假新闻的处罚条款。

首尔经济TV电视台21日发布道歉声明，承认「在制作过程中过度关注收视率和关注度」，加上「内部审核机制存在缺陷」，导致未能有效过滤掉虚假内容，「对由此给许多人带来的不适和困惑表示真诚歉意」。

李在明点名批评首尔经济TV及亲自公布中国人实际购房数量。 X截图

该电视台删除相关假新闻后，已重新制作发布了由韩国国土交通部编制的关于外国人购买韩国房地产统计数据的节目内容。