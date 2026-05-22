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星巴克坦克日事件续发酵 南韩政府带头抵制 全球总部道歉图灭火

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更新时间：14:13 2026-05-22 HKT
发布时间：14:13 2026-05-22 HKT

南韩星巴克在5月18日光州事件46周年纪念日推出「坦克日」（Tank Day）优惠活动，被质疑是令外界想起当年出动坦克血腥镇压造成大量死伤的光州事件，掀起全国抵制浪潮。不仅南韩星巴克行政总裁孙贞铉被母公司火速开除，星巴克全球总部也公开道歉。南韩行政安全部更放话，今后政府活动场合将全面停用星巴克产品，实质宣告政府层级的抵制。

南韩星巴克在5月18日推出「坦克日」活动，海报搭配「啪地拍桌」等标语，主打购买「Tank」系列随行杯套组就享有约9折至79折优惠的促销活动，但相关广告被大批民众批评是在影射光州事件。当年全斗焕掌权后实施戒严，出动坦克等重装备血腥镇压上街抗议的学生与市民，造成数百人罹难、数千人受伤，至今仍是无数南韩人心中难以抹灭的历史伤痛。

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南韩星巴克推出「坦克日」活动促销随行杯。南韩星巴克官网
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有网民砸毁星巴克杯子拍片泄愤。X图片
有网民砸毁星巴克杯子拍片泄愤。X图片
有网民砸杯子及剪卡抗议星巴克。X图片
有网民砸杯子及剪卡抗议星巴克。X图片
星巴克全球总部道歉图灭火。美联社
星巴克全球总部道歉图灭火。美联社

民众抵制　摔杯子剪卡

外界质疑星巴克绝不可能不知道光州事件背景，还刻意挑这日子推出「坦克日」活动，根本是明知故犯。 

消息曝光后，南韩社交平台迅速掀起抵制风潮，有人砸毁星巴克杯子拍片泄愤，也有人发文教学如何退掉礼品卡与电子兑换券。Threads、X等平台也出现「Goodbye Starbucks」等贴文，许多门市人潮明显减少，光州店更空无一人。

星巴克母公司新世界集团会长郑溶镇早前已公开鞠躬道歉，并火速开除行政总裁孙贞铉。星巴克全球总部也发表声明，「向光州市民、顾客以及当地社区致上诚挚歉意」。不过，南韩公民团体「庶民民生对策委员会」已于向首尔警察厅提告，要求追究郑溶镇与孙贞铉等相关人士侮辱及毁损名誉的刑事责任。
 

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