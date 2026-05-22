旭山动物园烧尸 | 狠夫认用绳索勒杀妻子 再丢焚化炉烧毁

日本北海道旭川知名观光景点旭山动物园早前惊爆焚尸案，北海道警方周五（22日）宣布，正式依杀人罪嫌逮捕涉嫌在园内焚化炉烧毁妻子遗体的33岁饲育员铃木达也。根据警方调查，嫌犯承认使用绳索勒杀妻子，之后再把遗体运往动物园焚化炉烧尸。警方事后在焚化炉内找到多块焦黑的人骨碎片，又在园内搜出多条绳索，疑似案中凶器。

焚化炉内惊现人骨碎片

北海道警方最新调查指出，动物园饲育员铃木达也涉嫌于3月31日晚6时半至8时半之间，在位于旭川市的家中，勒毙33岁妻子铃木由衣，之后使用园内专用的公务车将遗体运往焚化炉烧毁。

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警方到现场搜证。UHB 北海道文化放送

案件吸引大批传媒采访。美联社

动物园因为此案，一度延后重启。美联社

旭山动物园烧尸案震惊日本。维基网站

警方已在园内专门焚烧动物尸体的焚化炉中，找到多块焦黑的人骨碎片，经过DNA比对，最终证实就是失踪的铃木由衣的遗骸。

疑用公务车运尸

案情透露，嫌犯当天在结束动物园的工作返家后，随即对妻子痛下杀手。警方已在旭山动物园内搜出多条疑似用来作案的绳索。此外，警方先前也在动物园内寻获一部智能手机，研判就是死者的手机。

嫌犯杀妻后，当晚9时被动物园内的监视器拍到，行迹可疑地开车返回旭山动物园，并从车上卸下一件长达1米左右的神秘巨大物品。警方高度怀疑这个大型物品就是铃木由衣的尸体。

大学时期与妻热恋 爱情长跑多年

嫌犯在面对警方侦讯时已坦承罪行，并承认使用绳索勒毙妻子。

警方先于4月30日以损坏与遗弃尸体罪嫌将铃木达也逮捕，并于5月21日正式起诉，22日依杀人罪嫌再度将其逮捕。

根据调查，凶嫌与死者自大学时期便开始热恋，爱情长跑多年，没想到最终却犯下杀妻命案。报道指出，早在案发前，铃木就曾多次对妻子发出恐怖威胁，声称要将她燃烧殆尽。