Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旭山动物园烧尸 | 狠夫认用绳索勒杀妻子 再丢焚化炉烧毁

即时国际
更新时间：12:49 2026-05-22 HKT
发布时间：12:49 2026-05-22 HKT

日本北海道旭川知名观光景点旭山动物园早前惊爆焚尸案，北海道警方周五（22日）宣布，正式依杀人罪嫌逮捕涉嫌在园内焚化炉烧毁妻子遗体的33岁饲育员铃木达也。根据警方调查，嫌犯承认使用绳索勒杀妻子，之后再把遗体运往动物园焚化炉烧尸。警方事后在焚化炉内找到多块焦黑的人骨碎片，又在园内搜出多条绳索，疑似案中凶器。

焚化炉内惊现人骨碎片

北海道警方最新调查指出，动物园饲育员铃木达也涉嫌于3月31日晚6时半至8时半之间，在位于旭川市的家中，勒毙33岁妻子铃木由衣，之后使用园内专用的公务车将遗体运往焚化炉烧毁。

相关新闻：
旭山动物园烧尸︱焚化炉发现人类骸骨 疑凶曾威胁妻子：要把你烧到甚么都不剩

警方到现场搜证。UHB 北海道文化放送
警方到现场搜证。UHB 北海道文化放送
案件吸引大批传媒采访。美联社
案件吸引大批传媒采访。美联社
动物园因为此案，一度延后重启。美联社
动物园因为此案，一度延后重启。美联社
旭山动物园烧尸案震惊日本。维基网站
旭山动物园烧尸案震惊日本。维基网站

警方已在园内专门焚烧动物尸体的焚化炉中，找到多块焦黑的人骨碎片，经过DNA比对，最终证实就是失踪的铃木由衣的遗骸。

疑用公务车运尸

案情透露，嫌犯当天在结束动物园的工作返家后，随即对妻子痛下杀手。警方已在旭山动物园内搜出多条疑似用来作案的绳索。此外，警方先前也在动物园内寻获一部智能手机，研判就是死者的手机。

嫌犯杀妻后，当晚9时被动物园内的监视器拍到，行迹可疑地开车返回旭山动物园，并从车上卸下一件长达1米左右的神秘巨大物品。警方高度怀疑这个大型物品就是铃木由衣的尸体。

大学时期与妻热恋 爱情长跑多年

嫌犯在面对警方侦讯时已坦承罪行，并承认使用绳索勒毙妻子。

警方先于4月30日以损坏与遗弃尸体罪嫌将铃木达也逮捕，并于5月21日正式起诉，22日依杀人罪嫌再度将其逮捕。

根据调查，凶嫌与死者自大学时期便开始热恋，爱情长跑多年，没想到最终却犯下杀妻命案。报道指出，早在案发前，铃木就曾多次对妻子发出恐怖威胁，声称要将她燃烧殆尽。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
20小时前
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
3小时前
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
17小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
20小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
14小时前
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
02:49
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
突发
4小时前
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
影视圈
17小时前
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
突发
1小时前
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑 一部位彻底出卖真实年龄 演艺路未明自叹是否还懂演戏
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
影视圈
4小时前