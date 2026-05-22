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威廉凯特大婚蛋糕拍卖 切片保存15年 底价1.57万

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更新时间：11:49 2026-05-22 HKT
发布时间：11:49 2026-05-22 HKT

来自英国威廉王子与凯特2011年大婚的一片水果蛋糕，定于下周四（28日）在伦敦拍卖，底价1500英镑（约1.57万港元）。这片已有15年历史的蛋糕，大小约3吋乘2吋，以纸包裹，并保存在一个纪念铁盒中。铁盒上刻有William and Catherine,April 29,2011字样。

威廉与凯特婚礼上的蛋糕由凯恩斯（Fiona Cairns）设计，是一座高3呎共8层的水果蛋糕，装饰有糖花，重量达220磅。

英国威廉王子与凯特2011年大婚。美联社
英国威廉王子与凯特2011年大婚。美联社
英国威廉王子与凯特2011年举行大婚。Westminster Abbey
英国威廉王子与凯特2011年举行大婚。Westminster Abbey

结婚蛋糕高3呎 重达220磅

其中一片蛋糕由凯特的友人茱莉.卡瓦纳（Juli Kavanagh）保存。她也保留了其他婚礼当天的纪念物，以及另外2张来自凯特的温馨卡片。

其中一张卡片日期为2017年，是凯特代表长子乔治王子写下。当时乔治只有4岁，这张卡片是为了感谢茱莉送给乔治一只大型暴龙玩具，指乔治非常喜欢，把牠放在卧室外站岗。卡片上并有小王子的签名。

吸引收藏家高度兴趣

这批独特的皇室纪念品，将于5月28日在伦敦Forum Auctions拍卖，Forum Auctions专家鲍威尔（Rupert Powell）表示：「与威廉王子和凯特密道顿婚礼有关的物品，捕捉了现代皇室史上的一个关键时刻，那是一场全球数百万人观看的盛事，如今已被相当怀旧地看待。与2011年王室婚礼有关的纸本文物与纪念品，持续吸引收藏家高度兴趣，尤其是在来源、稀有性与保存状况结合，能与这场重大国家场合建立具体连结时。」

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