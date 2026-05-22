美特使不请自来访格陵兰 称美国需恢复在岛上的存在

美国路易斯安那州（State of Louisiana）州长兰德里（Jeff Landry）于5月17至20日造访格陵兰，这是他自2025年12月被总统特朗普任命为格陵兰特使以来，第一次踏上该岛。在访问结束时，他表示，美国需要恢复在格陵兰的存在，现在正是重返岛上的时候，格陵兰也需要美国。

目前仅有一座基地仍运作

兰德里日前在未获邀请的情况下抵达格陵兰首府努克。格陵兰自治政府总理尼尔森与兰德里会面后表示，已向兰德里等美方官员重申，格陵兰不出售，格陵兰人民的自决权不容讨论。

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万斯3月底曾到格陵兰访问。路透社

特朗普长子唐纳德（左）今年1月曾到访格陵兰。路透社

美方提议在格陵兰南部增设3处美军基地。路透社

美国在冷战时期曾在格陵兰设有17处军事设施，但目前仅剩位于格陵兰北部的一座太空基地仍在运作。兰德里表示，特朗普主张扩大美国在格陵兰的安全部署，并重新启用部分军事基地。

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特朗普自2025年重返白宫以来，多次声称要拿下格陵兰，更曾表示不排除动用武力。据报导，美国、丹麦与格陵兰已成立三方工作组，就美国在北极地区的安全关切进行商讨。丹麦首相弗雷泽里克森表示，工作组在尝试寻找解决方案的同时，不会逾越丹麦所划定的红线。