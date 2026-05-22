伊朗局势︱伊朗最高领袖下令 禁止浓缩铀运出国

伊朗两名高层消息人士向路透社表示，伊朗最高领袖穆杰塔巴已下令，禁止将该国接近武器级别的浓缩铀运往国外。将相关铀库存移出伊朗，是美方在和平谈判中的核心要求之一。穆杰塔巴这项新命令恐进一步令美国总统特朗普失望，并使旨在结束美以伊战争的谈判更加复杂。此外，特朗普周三称，美朗谈判已进入「最后阶段」。

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目前伊朗浓缩铀数量不明

以色列官员早前表示，特朗普已向以方保证，伊朗的高浓缩铀库存将运出该国，且任何和平协议都必须纳入相关条款。高浓缩铀是制造核武的重要原料。然而，伊朗匿名消息人士透露：「最高领袖的命令与政府内部共识均认为，浓缩铀库存不得离开国内。」据指，伊朗高官认为，将浓缩铀运至国外将使伊朗未来更容易受到美国与以色列攻击。

不过，伊朗消息人士也提到，这项问题仍存在「可行解决方案」，例如「在国际原子能机构（IAEA）监督下逐渐稀释库存」。IAEA估计，以色列和美国去年6月袭击伊朗核设施时，伊朗拥有440.9公斤浓缩至60%的铀。伊朗目前保有多少这类浓缩铀则不清楚。

特朗普：谈判进入最后阶段

此外，特朗普周三表示，美方与伊朗的谈判已进入「最后阶段」，但他也警告，除非伊朗当局同意达成和平协议，否则美方可能再动武。

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特朗普早前为促成停火，叫停针对伊朗的「史诗怒火」行动，迄今已有6周。但为结束战争的谈判仍进展有限。特朗普周三告诉记者：「我们在伊朗议题方面已进入最后阶段。且看情势如何发展，倘若不能达成协议，我们将采取有些难看的手段，但希望这不会发生。」特朗普稍后在华盛顿近郊的安德鲁联合基地称，若伊朗不同意签署和平协议，美国已准备好对德黑兰发动进一步攻击，但他也暗示华府可以再等几天，以期「获得正确的答案」。伊朗伊斯兰革命卫队则警告，若「对伊朗的侵略行动再度发生」，未来战火将扩及中东区域之外」。

伊朗学生通讯社昨日报道，伊朗「正在回应美方发来的谈判文本」，目前在讨论该文本的「总体框架、部分细节以及作为保障的信任建立措施」。据指美方谈判文本在一定程度上「缩小了分歧」，但进一步缩小分歧「需要美方摒弃战争倾向」。报道又说，巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔将到访伊朗，旨在推动伊朗与美国缩小分歧，促成双方达成正式谅解备忘录。