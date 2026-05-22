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一周前曾叫停 特朗普突改口：将向波兰增派5000美军

即时国际
更新时间：08:37 2026-05-22 HKT
发布时间：08:37 2026-05-22 HKT

美国总统特朗普周四（21日）在其社交平台Truth Social宣布，美国将向波兰增派5000名士兵。波兰是北约东翼与俄罗斯接壤的关键盟国，目前驻波兰的美军约有8500人，分别参与北约组织任务及美波双边协议下的行动。

特朗普写道：「鉴于我曾自豪地支持、如今已是波兰总统的纳夫罗茨基成功赢得选举，以及我们与他的关系，我很高兴宣布，美国将向波兰增派5000名士兵。」

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特朗普未说明增兵详情，仅表示与波兰总统有交情。美联社
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波兰总统纳夫罗茨基去年9月曾访美，会晤特朗普。路透社
波兰总统纳夫罗茨基去年9月曾访美，会晤特朗普。路透社

基于与波兰总统交情

特朗普在文中未说明增兵详情。不清楚这是否涉及美国最近宣布取消一支美军部队在波兰部署计划或计划从德国撤军。

上周，美国官员表示，原本部署4000名美军到波兰的计划已被取消，这是特朗普政府削减兵力并惩罚北约盟友未协助伊朗战争的最新举措。副总统万斯其后指，4000部队的部署是延迟而非取消，并补充说特朗普尚未作出「最终决定」。

万斯补充说，欧洲必须「靠自己站稳脚步」，特朗普持续推动欧洲盟友承担更多防务负担。

从德国撤走5000美军

美军在欧洲的部署计划近来备受关注，特朗普在伊朗战争问题上与德国总理默茨发生争执，默茨指表示伊朗正在谈判桌上「羞辱」美国后，华府5月初宣布，将从德国撤出约5000名美军。

特朗普5月8日表示，可能会将部分美军从德国撤走并派驻到波兰，并称「波兰会喜欢这样，我们和波兰关系很好」。

纳夫罗茨基于2025年6月在法律与公正党支持下以独立候选人身份赢得波兰总统选举，同年8月就任。外界认为他与美国共和党、尤其是特朗普阵营关系密切。

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