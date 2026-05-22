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SpaceX招股书揭秘：2023年以来亏千亿

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更新时间：08:28 2026-05-22 HKT
发布时间：08:28 2026-05-22 HKT

全球首富马斯克旗下的美国太空探索技术公司SpaceX，周三向监管机构提交招股说明书，首次披露该公司的财务状况：自2023年以来累积亏损130亿美元（1018.5亿港元）。SpaceX预计6月12日左右在Nasdaq上市，估值1.75万亿美元，有望成为史上最大规模公开招股（IPO）。

「星链」卫星互联网营收核心

马斯克2002年创立SpaceX，目标是实现火星移民，现时主要业务范围涵盖包括火箭发射与载人航天在内的太空运输，和全球卫星互联网两大核心板块，并正向太空数据中心和人工智能（AI）深度扩展。 

该公司周三向美国证券交易委员会提交招股说明书，启动IPO程序，预计募集750亿美元（5876亿港元），若顺利完成，将成为金融史上规模最大的IPO，超过沙特阿拉伯国家石油公司在2019年创下的256亿美元融资纪录。该公司将以股票代号「SPCX」在纳斯达克（Nasdaq）交易所上市，市场估计时间在6月12日左右。届时整体估值可能达到前所未有的1.75万亿美元，马斯克可能成为全球首位万亿美元富翁。

但其财务状况明显糟糕。长达数百页的招股说明书，是SpaceX成立以来首度公开披露其详细财务数据。SpaceX自2023年以来，累积亏损130亿美元，光是2026年的前3个月，损失就接近43亿美元，这源于SpaceX今年2月收购马斯克的人工智能（AI）公司xAI（包含社交平台X）时相关的会计调整。

SpaceX在2025年实现186.74亿美元营业收入，其中以「星链」卫星互联网为核心的网络连接业务贡献113.9亿美元。该公司当年经营亏损25.89亿美元，主要由航天和AI业务领域的亏损造成。星链业务则成为主要财务引擎。SpaceX将采用双重股权结构，使马斯克在上市后仍能牢牢掌控SpaceX。马斯克预计掌握SpaceX约85%的投票权，同时持有约42%股权。上市后，马斯克将在该公司继续担任行政总裁、技术总监和董事长。 

谋划太空建设数据中心

这份文件也提出一项雄心勃勃的蓝图，即在太空中建设数据中心，并主张在轨道上收集太阳能，才是应对AI运算导致电力需求日益增加「唯一真正可以扩展的解决方案」。SpaceX计划最快2028年开始部署AI运算卫星，长期目标是每年在轨道上部署100GW（Gigawatt，百万瓩）运算能力。

这项任务意味着每年需要数千次火箭发射，并将大约100万公吨酬载送入轨道。SpaceX表示，自身具备独特条件来完成这项挑战，并称这是「极其困难」的任务，目前没有其他公司能以商业规模承担这些工作。太空总署周三说，SpaceX的目标是在5年内将每年发射次数提升至1万次，但政府官员必须先看到可靠性提升，才会批准这种规模的扩张。

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