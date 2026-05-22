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港产指挥陈以琳任三藩市交响乐团音乐总监　打破美国古典乐坛「玻璃天花板」

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更新时间：05:00 2026-05-22 HKT
发布时间：05:00 2026-05-22 HKT

香港出生指挥家陈以琳（Elim Chan）获委任为美国三藩市交响乐团（San Francisco Symphony）音乐总监，成为领导美国主要交响乐团的首位女性指挥，打破古典音乐界长期由男性主导的「玻璃天花板」。

现年39岁的陈以琳形容今次任命是「情绪如坐过山车」的时刻，既带来突破性的职业跃升，同时亦意味未来将面对更高强度挑战。她将于2027年9月正式展开为期六年的任期，接替沙洛宁（Esa-Pekka Salonen）。

三藩市交响乐团被视为美国顶级乐团之一，与纽约、波士顿、费城、克里夫兰及芝加哥等交响乐团并列「顶尖乐团」行列。陈以琳受访时表示，外界的排名概念已显得过时，她认为当代音乐世界不应再被传统「大师级」框架限制。

香港出生指挥家陈以琳（Elim Chan）获委任为美国三藩市交响乐团（San Francisco Symphony）音乐总监。法新社
香港出生指挥家陈以琳（Elim Chan）获委任为美国三藩市交响乐团（San Francisco Symphony）音乐总监。法新社
2014年赢得伦敦交响乐团主办的Flick指挥大赛后正式踏入国际乐坛，其后逐步成为欧洲及英美乐团的重要客席指挥。法新社
2014年赢得伦敦交响乐团主办的Flick指挥大赛后正式踏入国际乐坛，其后逐步成为欧洲及英美乐团的重要客席指挥。法新社
2014年赢得伦敦交响乐团主办的Flick指挥大赛后正式踏入国际乐坛，其后逐步成为欧洲及英美乐团的重要客席指挥。法新社
2014年赢得伦敦交响乐团主办的Flick指挥大赛后正式踏入国际乐坛，其后逐步成为欧洲及英美乐团的重要客席指挥。法新社

陈以琳坦言，自己清楚这次任命具有历史意义。她表示：「我知道这可能是首次有女性出任美国主要乐团的音乐总监，这感觉非常不可思议。」她回忆，十多年前在美国时，几乎无法想像女性能达到这个位置。

陈以琳出生于香港，曾在美国求学近十年，2014年赢得伦敦交响乐团主办的Flick指挥大赛后正式踏入国际乐坛，其后逐步成为欧洲及英美乐团的重要客席指挥。她亦曾登上BBC逍遥音乐会（Proms）开幕及闭幕音乐会舞台，累积国际知名度。

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