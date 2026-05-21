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泰国公主病情恶化情况不乐观 昏迷逾三年近日腹部严重感染

即时国际
更新时间：16:45 2026-05-21 HKT
发布时间：16:45 2026-05-21 HKT

泰国王室周四（21日）表示，住院三年多的泰国公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）健康状况恶化，情况相当不乐观。

负责治疗的医疗团队报告称，帕差拉吉帝雅帕公主自今年4月开始，因大肠发炎引发严重的腹部感染，目前出现生命迹象不稳、血压偏低、心律不整以及凝血功能异常等症状。

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医疗团队持续使用肺部及肾脏辅助设备，并采用多种抗生素、升压药物及控制心律的药物进行治疗，但帕差拉吉帝雅帕的病情仍持续恶化。目前，医疗团队仍在全力开展治疗工作，并持续对公主病情进行密切观察。

2022年12月，帕差拉吉帝雅帕在陆军位于呵叻府巴冲地区的训练场地训练参加国际比赛的犬只时，因心脏相关疾病突然失去意识。差拉吉帝雅帕至今已住院超过3年。当时王室曾透露，公主患有严重的血液感染，肺部与肾脏功能皆需透过医疗仪器与药物来维持运作。

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