Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两大象发情失控打架 33岁女游客「行太近」惨遭压进水中乱脚踩死

即时国际
更新时间：09:28 2026-05-21 HKT
发布时间：09:28 2026-05-21 HKT

印度一个著名旅游景点日前发生一宗骇人听闻的夺命悲剧。一家三口前赴当地大象营观光，并在河畔近距离观看大象洗澡及摄影时，两头大象疑因处于发情期突然失控爆发激烈冲突。混乱中，其中一头巨兽不敌倒地，刚好将避生不及的33岁妈妈狠狠压进水中，巨兽起身时更对其进行多次踩踏。丈夫虽在旁拼死相救，惟女事主送院前已因全身多处严重踩踏压伤，不幸当场惨死。

两巨兽水池边突发狂互撞 驯象师喝止无从

综合《印度时报》及外媒报道，这宗旅游惨剧发生在印度卡纳塔克邦（Karnataka）著名的旅游胜地——杜巴雷大象营（Dubare Elephant Camp）。该营地一向以容许游客近距离观看象夫为大象洗澡、喂食及近距离摄影而闻名。

事发当日，来自坦米尔那都邦（Tamil Nadu）的33岁女游客珍希（Ranjan），与丈夫带同仅3岁的幼女前往该处游玩。目击者指出，当时两头分别名为「Kanchan」与「Marthanda」的成年大象正在水池边洗澡，却突然因不明原因变得极具攻击性，随即大打出手。现场驯象师见状大惊，立即意识到危险性，试图通过口令及绳索控制局面，可惜未能阻止冲突升级，两头巨兽随即用头部与身体疯狂撕打互撞。

女事主逃生不及遭重压溺水 丈夫抱幼女救援不及

由于两头大象体型庞大且动作剧烈，现场游客顿时陷入一片恐慌并四处逃散。混乱期间，其中一头巨兽在激烈肉搏中失去平衡轰然倒下，刚好不偏不倚地重重压在站得太近的珍希身上。

从目击者拍下的惊悚影片可见，珍希被巨大的身躯直接压入泥水中动弹不得，而大象在挣扎起身后，更因受惊而在原地多次践踏珍希。珍希的丈夫眼见爱妻遇险，在惊恐中依然抱著3岁的年幼女儿，冒死在两头陷入疯狂的巨物旁徘徊，试图寻找机会救人。直到两头大象稍为移开、珍希毫无反应的遗体顺著水流飘过来时，丈夫才顺利将她拉出。虽然两头大象最终被赶到的工作人员成功控制，惟珍希在送抵医院前，已因全身多处骨折及大面积严重踩踏压伤，伤重伤不治。

森林官员证实悲剧 营地祭新制须30米外观象

事后，当地森林保护官证实了这宗令人痛心的悲剧。林业部门表示，将会向死者家属提供200万卢比（约折合8.26万令吉/约18.6万港元）的经济赔偿。

当局特别提醒公众，大象在发情期间情绪极不稳定且极具攻击性，类似的突发冲突在野生或驯养环境中均十分常见。为了杜绝同类悲剧再次发生，涉事的大象营及周边动物园已即时祭出铁腕新制，即日起严禁游客近距离接触或摄影，所有访客一律必须保持在至少30公尺（米）以外的安全距离，方可观看大象洗澡或活动。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
4小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
18小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
16小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
17小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
20小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
17小时前
蔡楚辉摄
天文台｜黄色暴雨警告信号取消 今日大致多云 最高气温约29度
社会
3小时前
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
即时国际
16小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
2026-05-19 19:47 HKT
资料图片
沙田乙明邨61岁男子堕楼亡 重案组跟进调查
突发
4小时前