两大象发情失控打架 33岁女游客「行太近」惨遭压进水中乱脚踩死

印度一个著名旅游景点日前发生一宗骇人听闻的夺命悲剧。一家三口前赴当地大象营观光，并在河畔近距离观看大象洗澡及摄影时，两头大象疑因处于发情期突然失控爆发激烈冲突。混乱中，其中一头巨兽不敌倒地，刚好将避生不及的33岁妈妈狠狠压进水中，巨兽起身时更对其进行多次踩踏。丈夫虽在旁拼死相救，惟女事主送院前已因全身多处严重踩踏压伤，不幸当场惨死。

两巨兽水池边突发狂互撞 驯象师喝止无从

综合《印度时报》及外媒报道，这宗旅游惨剧发生在印度卡纳塔克邦（Karnataka）著名的旅游胜地——杜巴雷大象营（Dubare Elephant Camp）。该营地一向以容许游客近距离观看象夫为大象洗澡、喂食及近距离摄影而闻名。

事发当日，来自坦米尔那都邦（Tamil Nadu）的33岁女游客珍希（Ranjan），与丈夫带同仅3岁的幼女前往该处游玩。目击者指出，当时两头分别名为「Kanchan」与「Marthanda」的成年大象正在水池边洗澡，却突然因不明原因变得极具攻击性，随即大打出手。现场驯象师见状大惊，立即意识到危险性，试图通过口令及绳索控制局面，可惜未能阻止冲突升级，两头巨兽随即用头部与身体疯狂撕打互撞。

女事主逃生不及遭重压溺水 丈夫抱幼女救援不及

由于两头大象体型庞大且动作剧烈，现场游客顿时陷入一片恐慌并四处逃散。混乱期间，其中一头巨兽在激烈肉搏中失去平衡轰然倒下，刚好不偏不倚地重重压在站得太近的珍希身上。

从目击者拍下的惊悚影片可见，珍希被巨大的身躯直接压入泥水中动弹不得，而大象在挣扎起身后，更因受惊而在原地多次践踏珍希。珍希的丈夫眼见爱妻遇险，在惊恐中依然抱著3岁的年幼女儿，冒死在两头陷入疯狂的巨物旁徘徊，试图寻找机会救人。直到两头大象稍为移开、珍希毫无反应的遗体顺著水流飘过来时，丈夫才顺利将她拉出。虽然两头大象最终被赶到的工作人员成功控制，惟珍希在送抵医院前，已因全身多处骨折及大面积严重踩踏压伤，伤重伤不治。

森林官员证实悲剧 营地祭新制须30米外观象

事后，当地森林保护官证实了这宗令人痛心的悲剧。林业部门表示，将会向死者家属提供200万卢比（约折合8.26万令吉/约18.6万港元）的经济赔偿。

当局特别提醒公众，大象在发情期间情绪极不稳定且极具攻击性，类似的突发冲突在野生或驯养环境中均十分常见。为了杜绝同类悲剧再次发生，涉事的大象营及周边动物园已即时祭出铁腕新制，即日起严禁游客近距离接触或摄影，所有访客一律必须保持在至少30公尺（米）以外的安全距离，方可观看大象洗澡或活动。