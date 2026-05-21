大阪「日本桥街头祭」爆丑闻 两女Coser遭百男包围狂拍裙底 网民轰变态

日本国内最大规模的Cosplay盛事「日本桥街头祭」（Street Festa）近日于大阪日本桥隆重举行，活动气氛高涨，吸引高达24万人次入场盛装参与。然而，网络上随即疯传多张令人震惊的照片及影片，踢爆在活动期间，有大批男性摄影师及「宅男」公然包围两名女Cosplay爱好者（Coser），更集体近距离将相机及手机贴近地面，狂拍女方的裙底春光。画面曝光后引发网民极度不齿，纷纷怒轰主办方监管不力，并强烈要求警方介入逮捕这群涉嫌性骚扰的男子。

穿短裙现身遭层层围困 镜头直塞裙底画面极震撼

根据多名日本网民在社交平台分享的现场影片及照片可见，当时两名外貌年轻的女Coser身穿性感超短裙现身，随即被现场数十以至上百名男性重重包围。

令人发指的是，这群男子并非进行正常的动漫摄影，而是集体蹲下甚至「全体趴地」，将手中的专业相机、长焦镜头以至智能手机，直接伸到女Coser的超短裙正下方，以极其夸张的贴地低角度疯狂闪光拍摄。现场人头涌涌，镜头几乎挤满了女Coser的裙下空间，场面极度混乱且不堪入目。

网民痛斥「变态盛会」 质疑摄影活动变合法偷窥

画面在网上疯传后，随即引爆日本及海外网民的怒火。不少热爱动漫文化的网民痛心斥责，这种行为完全玷污了Cosplay的本意。有网民直言，现在的「日本桥街头祭」摄影活动，已经被这群害群之马演变成一场「合法的偷窥盛会」，「人们似乎完全忘记了Cosplay的艺术与意义，只是纯粹把手机伸进别人的裙底，将大型文化活动变成了一场彻头彻尾的变态集会，这群人应该立即被逮捕！」

不过，亦有部分网民提出质疑，质问主办方为何对现场如此失控的画面视若无睹，并直言：「拍照者固然可耻，但被拍照者在公共场合容许这种尺度，双方都有责任，整个画面让人感到毛骨悚然。」

官网明文严禁低角度偷拍 呼吁参加者自保

翻查「日本桥街头祭」的官方网站，主办方早已预防性地列出多项严格的参加守则。指引明文禁止参加者身穿过于暴露、有违公序良俗的服装入场。

同时，大会守则中亦特别强调：「严禁以极低角度进行任何形式的偷拍，以及进行任何有伤风化、违反公共秩序和道德的行为。」主办方亦在活动前公开呼吁所有入场人士及Coser，在展现爱好的同时，必须采取适当的防范措施，避免让自己卷入偷拍或性骚扰等不愉快事件。然而，面对现场数十万人的汹涌人潮，如何落实执法与维持秩序，显然已成为大会的一大漏洞。