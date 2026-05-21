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特朗普：将与赖清德通话  白宫称短时间内决定是否对台军售

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更新时间：08:03 2026-05-21 HKT
发布时间：08:03 2026-05-21 HKT

美国总统特朗普周三（20日）表示，愿意与台湾领导人赖清德进行对话，并强调自己「会跟所有人谈」，惟未透露具体的对话时间点。白宫官员随后对此作出回应，指出正如特朗普先前所言，美方将在短时间内，就新一批价值高达140亿美元的对台军售案做出最终决定。

特朗普早前结束在北京为期三天两夜的国事访问。在登上「空军一号」总统专机返航美国途中，他在随行记者的联合访问中谈及对台军售等敏感议题。当时他表示，将会就军售案与「目前治理台湾的人」进行谈话，但并未有点名指出「那个人」是谁。

美国总统特朗普周三（20日）表示，愿意与台湾领导人赖清德进行对话，并强调自己「会跟所有人谈」，惟未透露具体的对话时间点。美联社
美国总统特朗普周三（20日）表示，愿意与台湾领导人赖清德进行对话，并强调自己「会跟所有人谈」，惟未透露具体的对话时间点。美联社

据《彭博社》报道，特朗普于20日在华盛顿接受访问时，首度明确证实，他将会与赖清德「谈一谈」。

外界关注，特朗普此番表态是否与今年初已在美国国会过关、但至今仍压在白宫案头的对台军售案有关。

该批价值高达140亿美元（约1,090亿港元）的对台军售案，虽然早在今年1月已获得美国国会通过，但实际的军售合约至今始终尚未拍板，仍有待特朗普亲自签署批准。据悉，这批军售内容包含了防御能力先进的拦截飞弹。

针对特朗普最新释出的对话意愿，中央社报道指，白宫一名官员随后透过电子邮件，以匿名背景说明的方式作出回应。该名官员说：「如同特朗普总统所言，他将在短时间内，针对新的对台军售案做出决定。」

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