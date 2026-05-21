特朗普将与赖清德通话 外交部：停止向「台独」势力发出错误信号

美国总统特朗普周三（20日）表示，愿意与台湾领导人赖清德进行对话，并强调自己「会跟所有人谈」，惟未透露具体的对话时间点。白宫官员随后对此作出回应，指出正如特朗普先前所言，美方将在短时间内，就新一批价值高达140亿美元的对台军售案做出最终决定。对此，中国外交部表示，坚决反对美国同中国台湾地区开展官方往来，及对台出售武器。

特朗普早前结束在北京为期三天两夜的国事访问。在登上「空军一号」总统专机返航美国途中，他在随行记者的联合访问中谈及对台军售等敏感议题。当时他表示，将会就军售案与「目前治理台湾的人」进行谈话，但并未有点名指出「那个人」是谁。

美国总统特朗普周三（20日）表示，愿意与台湾领导人赖清德进行对话，并强调自己「会跟所有人谈」，惟未透露具体的对话时间点。美联社

据《彭博社》报道，特朗普于20日在华盛顿接受访问时，首度明确证实，他将会与赖清德「谈一谈」。

外界关注，特朗普此番表态是否与今年初已在美国国会过关、但至今仍压在白宫案头的对台军售案有关。

该批价值高达140亿美元（约1,090亿港元）的对台军售案，虽然早在今年1月已获得美国国会通过，但实际的军售合约至今始终尚未拍板，仍有待特朗普亲自签署批准。据悉，这批军售内容包含了防御能力先进的拦截飞弹。

针对特朗普最新释出的对话意愿，中央社报道指，白宫一名官员随后透过电子邮件，以匿名背景说明的方式作出回应。该名官员说：「如同特朗普总统所言，他将在短时间内，针对新的对台军售案做出决定。」

外交部回应

中国外交部发言人郭嘉昆21日在例行记者会上就美国总统特朗普称将与民进党当局领导人赖清德交谈，回应记者时表示，中方坚决反对美国同中国台湾地区开展官方往来，坚决反对美国向台湾出售武器，这一立场是一贯的、明确的、坚定的。中方敦促美方落实好中美元首会晤重要共识，兑现所作承诺和表态，慎之又慎处理台湾问题，停止向「台独」分裂势力发出错误信号，以实际行动维护台海和平稳定和中美关系稳定发展态势。