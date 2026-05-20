Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨金边突袭太子集团 拘捕104人

即时国际
更新时间：16:25 2026-05-20 HKT
发布时间：16:25 2026-05-20 HKT

柬埔寨执法单位日前采取联合行动，突击搜查位于金边的太子广场大厦，拘捕104名涉及网络诈骗等罪行的疑犯。

据《红星新闻》报道，柬埔寨打击科技诈骗委员会、地方当局、警方以及检察院代表，5月16日联合突击搜查太子广场大厦A栋和B栋大楼，拘留了104人，分属6个不同国籍。其中，83名嫌疑人涉嫌参与网路诈骗活动，其余21名分属5个国籍的嫌疑人因非法居留被拘留。

相关新闻：缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华

据柬埔寨打击科技诈骗委员会介绍，警方缴获了800部手机、77部桌上电脑、36部手提电脑、6伙CPU、5台iPad和4台电脑显示器。该委员会指，根据初步取证，嫌疑人利用这些场所进行科技诈骗，通过引诱国内外民众参与虚假投资项目来实施犯罪。

目前，嫌疑人和被扣押的物品已移交当局依法处理。

相关新闻：陈志犯罪集团骨干成员李雄 被蒙头押解回国︱有片

打击科技诈骗委员会表示，新通过的《打击网路诈骗犯罪法》规定了对违法者的严厉处罚，包括终身监禁、最高10亿瑞尔（约人民币170万元）的罚款，以及没收资产。

2026年1月7日，柬埔寨太子集团创办人、福建籍的陈志被从柬埔寨金边押解回北京，他涉嫌重大跨境赌诈犯罪，遭北京当局采取强制措施。陈志被指控开设赌场、诈骗、非法经营等，且曾遭美英制裁。2026年1月7日，柬埔寨太子集团创办人、福建籍的陈志被从柬埔寨金边押解回北京，他涉嫌重大跨境赌诈犯罪，遭北京当局采取强制措施。陈志被指控开设赌场、诈骗、非法经营等，且曾遭美英制裁。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
21小时前
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
生活百科
4小时前
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
01:08
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
22小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
23小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
3小时前
我要赞佢｜型男医生高空救人被全城赞天使 拥多重身份运动健将兼歌手
我要赞佢｜型男医生高空救人被全城赞天使 拥多重身份运动健将兼歌手
好人好事
5小时前
港人列深圳按摩「黑店」8大特征！长者免费/派优惠券拉客/职员无制服 网民劝：唔贪平就冇事
港人列深圳按摩「黑店」8大特征！长者免费/派优惠券拉客/职员无制服 网民劝：唔贪平就冇事
生活百科
23小时前
富贵前港姐周美凤爆化疗痛苦细节 一针标靶药索价20万 首公开掉发光头病容：只能苦中作乐
富贵前港姐周美凤爆化疗痛苦细节 一针标靶药索价20万 首公开掉发光头病容：只能苦中作乐
影视圈
7小时前
陈美龄与胞姐陈曦龄同框冻龄力惊人 揭名医二姐显赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遗憾
陈美龄与胞姐陈曦龄同框冻龄力惊人 揭名医二姐显赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遗憾
影视圈
8小时前