柬埔寨金边突袭太子集团 拘捕104人

柬埔寨执法单位日前采取联合行动，突击搜查位于金边的太子广场大厦，拘捕104名涉及网络诈骗等罪行的疑犯。

据《红星新闻》报道，柬埔寨打击科技诈骗委员会、地方当局、警方以及检察院代表，5月16日联合突击搜查太子广场大厦A栋和B栋大楼，拘留了104人，分属6个不同国籍。其中，83名嫌疑人涉嫌参与网路诈骗活动，其余21名分属5个国籍的嫌疑人因非法居留被拘留。



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据柬埔寨打击科技诈骗委员会介绍，警方缴获了800部手机、77部桌上电脑、36部手提电脑、6伙CPU、5台iPad和4台电脑显示器。该委员会指，根据初步取证，嫌疑人利用这些场所进行科技诈骗，通过引诱国内外民众参与虚假投资项目来实施犯罪。

目前，嫌疑人和被扣押的物品已移交当局依法处理。

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打击科技诈骗委员会表示，新通过的《打击网路诈骗犯罪法》规定了对违法者的严厉处罚，包括终身监禁、最高10亿瑞尔（约人民币170万元）的罚款，以及没收资产。



2026年1月7日，柬埔寨太子集团创办人、福建籍的陈志被从柬埔寨金边押解回北京，他涉嫌重大跨境赌诈犯罪，遭北京当局采取强制措施。陈志被指控开设赌场、诈骗、非法经营等，且曾遭美英制裁。2026年1月7日，柬埔寨太子集团创办人、福建籍的陈志被从柬埔寨金边押解回北京，他涉嫌重大跨境赌诈犯罪，遭北京当局采取强制措施。陈志被指控开设赌场、诈骗、非法经营等，且曾遭美英制裁。