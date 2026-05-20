伊波拉病毒｜刚果至少131死 世卫料疫情持续 美批反应慢半拍

刚果民主共和国（DRC）爆发第17次致命伊波拉（Ebola）病毒疫情，并正逐渐蔓延至邻国乌干达。世界卫生组织（WHO）已将是次疫情列为「国际关注的突发公共卫生事件」（PHEIC），并警告疫情扩散风险极高，恐将持续一段长时间。美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）则批评世卫在确认疫情上反应迟缓。

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鲁比奥指世卫确认工作慢半拍。路透社

据刚果卫生部数据，是次疫情已造成至少131人死亡，疑似病例达513宗。世卫驻刚果代表安西亚（Anne Ancia）明言，预料疫情无法在两个月内结束。她指出，今次爆发的为「邦迪布吉欧」（Bundibugyo）病毒株，目前尚未有针对该毒株的疫苗或疗法问世，现时获世卫认可、预防「萨伊」（Zaire）毒株的疫苗并不适用于当前防疫工作。世卫正积极评估其他候选疫苗，惟预计最快至少需两个月后才能实际供应。

随着疫情蔓延至乌干达，美国国务卿鲁比奥对世卫「慢半拍」的确认工作表示遗憾。他宣布，美国计划在刚果偏远及受战乱影响的地区开设约50间诊所，全力协助治疗伊波拉确诊病患。事实上，美国总统特朗普去年重返白宫后，已因不满世卫处理疫情的表现，于就职首日签署行政命令启动退出世卫的程序。

