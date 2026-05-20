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美国制裁逾50个涉伊朗实体 包括中港企业

即时国际
更新时间：09:10 2026-05-20 HKT
发布时间：09:08 2026-05-20 HKT

美国为迫使伊朗重返谈判桌及重新开放霍尔木兹海峡，周二（19日）宣布加码制裁逾50个位于伊朗、中国（包括香港）及阿联酋的实体，当中包括一间伊朗外汇机构及其跨国网络，以及多艘涉嫌偷运伊朗石油的「影子船队」。

施压德黑兰重开霍尔木兹海峡

美国财政部发表声明指出，已被列入黑名单的伊朗外汇兑换机构Amin Exchange及其关联企业网络，涉嫌为受制裁的伊朗个人及实体促成高达数亿美元的海外交易，其多家关联企业分别设于内地及香港及阿联酋。此外，财政部亦对19艘参与运输伊朗石油的「影子船队」实施制裁。

美国希望迫使伊朗重返谈判桌及重新开放霍尔木兹海峡。路透社
美国希望迫使伊朗重返谈判桌及重新开放霍尔木兹海峡。路透社

相关新闻：美国制裁香港4公司指助伊朗售石油 外交部：坚决反对非法单边制裁

警告将向违规外国金融机构实施「二级制裁」

财政部于声明中严厉警告，当局已准备好对任何支持伊朗非法贸易的海外企业采取行动，当中包括航空公司。如有必要，美方亦会对协助伊朗相关活动的外国金融机构实施「二级制裁」（Secondary Sanctions），对象包括与中国独立炼油厂有关联的金融机构。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）表示，随着当局透过「经济狂怒」（Economic Fury）行动，系统性地瓦解德黑兰的地下银行体系与影子船队，各国金融机构必须警惕伊朗政权如何操纵国际金融体系以制造混乱。他强烈呼吁美国盟友积极执行针对伊朗及其他「恶意行为者」的制裁，强调「没有任何借口可言」。

据彭博社报道，特朗普政府近期持续加码对伊朗的制裁，意图透过名为「经济狂怒」的行动迫使德黑兰妥协并重返谈判桌。据悉，该行动名称源自美军早前针对伊朗展开的「史诗狂怒行动」（Operation Epic Fury）。
 

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