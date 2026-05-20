特朗普家族获永久豁免过往税务审查 与司法部达成和解

美国司法部与总统特朗普正式达成和解协议，宣布「永久禁止」美国国税局（IRS）对特朗普及其家人和企业过往提交的纳税申报表（报税表）进行审查。此项史无前例的决定随即引发美国政界及法律界的强烈争议。

特朗普于今年1月入禀联邦法院，指控国税局员工于2019至2020年间泄漏其税务机密，要求索偿100亿美元。据美媒报道，双方于本月18日达成和解，特朗普同意撤销诉讼；美国代理司法部长布兰奇（Todd Blanche）随后于19日签署补充协议，明文规定国税局被永久禁止对特朗普家族及企业过往的税务问题提起诉讼或追究责任。有传媒估算，避过长期的税务审查，或令特朗普免于面临逾1亿美元的潜在罚款。

特朗普与司法部达成和解，获永久豁免过往税务审查。 美联社

此外，作为撤诉及和解条件的一部分，联邦政府将拨款逾17.7亿美元设立「反武器化基金」，以补偿声称在过往政府时期遭受不公针对的特朗普盟友。

司法部说，作为设立这项「反武器化基金」的交换条件，特朗普将撤回1月对国税局（IRS）泄漏其报税资料所提出的100亿美元诉讼。

2023年，前国税局职员利特尔约翰承认将特朗普及其他富豪的税务资料泄漏给媒体。

特朗普家族获永久豁免过往税务审查。 路透社

司法部代理部长布兰奇说：「政府不应将司法体系『武器化』以对付任何美国人民……我们将设立合法程序，让法律战和武器化行动的受害人士能够发声并寻求赔偿。」民主党随即痛批这项计划是明目张胆的「行贿基金」。

针对外界质疑，美国司法部发言人回应称，放弃既有或潜在索偿属和解协议的惯常做法，并强调是次禁令仅针对现有审查，不会阻止国税局对和解日期后所提交的报税表进行正常审核。

然而，有关协议遭到多方抨击。美国国税局前局长韦尔费尔（Danny Werfel）表示，当局从未有永久放弃审查特定人士报税表的先例，强调税收规则应对所有人一视同仁。有法律界学者及民主党员亦警告，有关协议是对美国税收及法律制度的滥用，并对司法部是否具备提供此等广泛保护的权力表示担忧。