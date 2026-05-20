伊朗局势｜巴基斯坦据报密派万大军协防沙特 部署枭龙战机及红旗防空系统

路透社日前引述军方及政府核心消息独家披露，巴基斯坦已秘密向沙特阿拉伯部署了一支由约 8,000 至 13,000 人组成、具备实质作战能力的庞大军队。巴方不仅派出了由中巴联合研制的「枭龙」战机中队，更运送了中制红旗-9（HQ-9）防空导弹系统进驻沙特，以防范伊朗在美伊大战期间对沙特关键能源设施发动报复性袭击。

此举令国际社会震惊，因为巴基斯坦在过去六个星期内，一直高调扮演美伊战争的核心斡旋者与调停人。

机密防卫协议曝光 沙特纳入巴国核保护伞

据报道，这项大规模军事部署是基于两国于 2025 年 9 月 17 日签署的《战略共同防卫协定》（SMDA）。该条约由沙特王储兼首相穆罕默德与巴基斯坦总理谢里夫在利雅德亲自签署，条款列明任何一方遭受攻击，将被视为对两国的共同侵略。巴基斯坦国防部长阿西夫（Khawaja Asif）早前更曾公开暗示，该协议实际上将沙特置于巴基斯坦的「核武器保护伞」之下。

内幕消息人士透露，保密协议的条款上限极为惊人，若中东战火持续蔓延，巴基斯坦最多可向沙特境内派遣多达 8 万名士兵协助保卫边境。

实质作战力量进驻 兵分海陆空全维度协防

与以往仅具备象征意义的顾问团不同，巴基斯坦此次派出的是「全副武装」的防御与作战兵力，包括一个由约 16 架「枭龙」Block III（JF-17）战斗机组成的小组已于 4 月初进驻沙特东部空军基地，同时随行的还有两个中队的无人机；部署一套中国制造的红旗-9（HQ-9）防空导弹系统，用以加强沙特油田及炼油厂的防空屏障。

安全官员透露，协定亦包含巴基斯坦军舰的部署，目前正密锣紧鼓推进。

上述所有尖端装备与人员均由巴方军人实际操作，而涉及的巨额资金、后勤及燃料支援则由沙特阿拉伯全额资助。

利雅德金援换防务 中东安全格局加速去美国化

分析指出，巴基斯坦甘愿冒著得罪邻国伊朗的风险大举派兵，背后有着极大的经济诱因。面临严峻财政危机的伊斯兰堡，透过为沙特提供军事安全保障，成功换取了利雅德方面高达 50 亿美元的债务缓解，并签署了长期的低价石油供应协议，暂时缓解了国内的燃眉之急。

此外，沙特在面临伊朗的严峻威胁时，选择引入同为伊斯兰大国且拥有核武背景的巴基斯坦军队，而非如同以往般完全依赖美国。这标志著海湾国家正加速建构多元化的区域安全体系，在一定程度上反映了美国在中东军事信誉的边缘化。

调停人变对立者？恐德黑兰猜忌加深

报道指，巴基斯坦此前曾成功促成华盛顿与德黑兰之间维持了六周的脆弱停火，并主办了美伊唯一的和平谈判。然而，一旦中东战火扩大，伊朗的导弹若触发《巴沙防卫协议》导致巴军实质参战，冲突将从「代理人冲突」直接升级为「国家间战争」，巴基斯坦或将彻底丧失其中立斡旋的资格。