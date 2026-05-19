科学家蒋蒙获任命美国西北大学首位华裔校长 香港移民皇仁毕业会考十优状元

美国顶尖名校西北大学（Northwestern University）宣布任命著名华人科学家蒋蒙（Mung Chiang）为新任校长，成为该校创立175年以来首位华裔校长。蒋蒙将于7月1日正式上任。

曾遭冻结8亿美元联邦资金

西北大学因涉及反对加沙战争抗议活动、多元化（DEI）政策及跨性别医疗服务等议题，遭联邦政府调查与 冻结近8亿美元的联邦资金，超过100个联邦资助研究项目被迫停工，资金断流直接导致校方裁减400多个岗位，原本的校长席尔（Michael Schill）于2025年9月辞职。校方在声明中特别提到，蒋蒙对「言论自由与自由表达」的坚定承诺。

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普渡大学校长蒋蒙（右）与学生合影。图：普渡大学官网

西北大学2024年春季曾爆发亲巴勒斯坦抗议浪潮。美联社

蒋蒙在一份声明中表示：「我很荣幸也很激动能够成为西北大学的下一任校长。我一直以来都非常钦佩西北大学在跨学科研究、艺术创作和具有影响力的研究方面的卓越成就，以及其强大的医疗保健体系和浓厚的校园精神。」

西北大学董事会主席巴里斯（Peter Barris）发声明表示，「蒙（Mung）的目标是提升西北大学在全球顶尖研究机构中的地位。凭借其在多所院校展现出的卓越学术和行政领导才能，蒙已证明他能够把握机遇、乘势而上，同时又能兼顾大学的广度和深度。」

特朗普曾形容西北大学是反犹太主义的温床。法新社

蒋蒙1976年出生于天津，11岁全家移民香港，中学时就读皇仁书院，并在会考中考获十佳优成续。他18岁时赴美国深造，在史丹福大学一口气完成了电机工程的学士、硕士及博士学位，学术研究主要集中在网路优化、雾运算网路和物联网、智慧数据定价和网路经济学、社交学习网路和线上社交网路等领域。

蒋蒙成为美国西北大学创校175年来首位华裔校长。 Wiki / Northwestern University

蒋蒙后来成为常春藤盟校普林斯顿大学的教授，2017年过档普渡大学任工程学院院长，2023年成为普渡大学校长。

他曾担任美国联邦政府要职，例如美国国务卿顾问、美国能源安全与创新基金会理事等，甚至是美国奥运和残奥委员会董事。他也参与了联邦《晶片与科学法案》的制定和实施，并争取到资金在普渡大学建造人工智能储存晶片封装设施。