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特朗普发上铐外星人AI图 坐镇外太空指挥作战掀热议

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更新时间：14:38 2026-05-19 HKT
发布时间：14:38 2026-05-19 HKT

美国总统特朗普近期在其社交平台Truth Social发文分享多张AI生成图片，内容描绘他走在一名被铐住、肌肉壮硕的外星人旁边，看似正在押送外星人，以及身处太空战斗设施之中、指挥太空部队的图片，身后则是各种爆炸情境，引发网民热议。

这波贴文出现的时间点就在五角大楼公布不明飞行物（UFO）相关文件后仅仅一周，当时他刚结束访华行程返美。

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特朗普发布坐镇外太空指挥「星战」的AI生成图片。Social Truth
特朗普发布坐镇外太空指挥「星战」的AI生成图片。Social Truth
特朗普近期多张AI生成图片，掀起热议。美联社
特朗普近期多张AI生成图片，掀起热议。美联社

疑似「押送外星人」惹关注

其中一张AI生成图片格外引发关注，那就是特朗普在特勤局人员与军事人员的簇拥下，站在一名手脚都被束缚、银色外表的外星人旁边。图片背景疑设定在山边美军基地，并配文称「特朗普：发布1张特朗普与外星人及特工同行的照片」。

其他图片则描绘特朗普坐在外太空的指挥中心内，地球在他身后中清晰可见，图片标题写著「美国太空军」，还配上文字「特朗普：发布1张特朗普在卫星战期间身处太空军指挥中心的图片」。

模拟指挥星战 摧毁目标

第3张图片中，特朗普身处太空军指挥中心内，他按下一个红色按钮，其身旁萤幕显示至少5个目标已被摧毁，画面相当吸睛。

特朗普先前不断表示，将公布数十年来美国政府收集到的「外星相关」事物。今年5月，第一批文件正式公布，其中包含多艘UFO、神秘物种等，引发全球的外星人热潮。

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